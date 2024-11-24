Expoziție în aer liber la Muzeul Unirii - „Iași, oraș minunat”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași propune publicului expoziția în aer liber „Iași, oraș minunat” semnată de artistul fotograf Ozolin Dușa și organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași și Centrul Municipal de Memorie Vizuală Iași.

Expoziția va fi amplasată pe gardul Muzeului Unirii, în perioada 25 noiembrie - 25 decembrie 2024, fiind dedicată orașului Iași și Zilei Naționale a României. Pe trei bannere de mari dimensiuni (7x1,10 m) vor fi expuse fotografii realizate în perioada 2023-2024, ce surprind frumusețea și istoria orașului nostru: Palatul Culturii, Primăria Municipiului Iași, Catedrala Mitropolitană, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Grădina Botanică, Parcul Copou, Mănăstirile Trei Ierarhi, Frumoasa, Galata, Cetățuia, Bărboi, Teatrul Național și Palatul Braunstein.

„Vă invităm să descoperiți Iașul prin obiectivul unui artist și să vă bucurați de această expoziție dedicată tuturor ieșenilor și celor care iubesc acest oraș minunat”, declară Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Această expoziție este prima manifestare din cadrul proiectului cultural „Un an împreună”, care va cuprinde 12 expoziții lunare organizate de artistul Ozolin Dușa pe gardul Muzeului Unirii, proiect ce se va încheia la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Fiecare expoziție va aduce în fața publicului noi perspective asupra orașului Iași, în diferite momente ale anului, oferind un cadru deosebit pentru a celebra patrimoniul și frumusețea acestui loc.

Clara DIMA