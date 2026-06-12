Exproprieri pe autostrada de la Moțca la Ungheni. Statul pune pe masă 193 milioane de lei

* coridorul de expropriere afectează terenuri și proprietăți aflate pe raza localităților Moțca, Miroslovești, Stolnicești-Prăjescu, Pașcani, Heleșteni, Costești, Ion Neculce, Târgu Frumos, Bălțați, Podu Iloaiei, Erbiceni, Dumești, Lețcani, Miroslava, Rediu, Popricani, Victoria, Aroneanu și Golăiești

După ani întregi de promisiuni, studii, controverse și așteptări, Autostrada Unirii A8 face un nou pas decisiv către execuție. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din estul României: tronsonul Târgu Neamț - Iași - Ungheni.

Documentul scoate la iveală dimensiunea uriașă a investiției. Nu mai puțin de 5.782 de imobile vor fi afectate de coridorul de expropriere, iar valoarea totală a despăgubirilor estimate depășește 193,8 milioane de lei.

Este una dintre cele mai ample operațiuni de expropriere realizate vreodată în județul Iași și un semnal că proiectul începe să intre într-o etapă concretă, după ani de blocaje și întârzieri.

Potrivit proiectului pus în consultare, viitoarea autostradă va traversa nu mai puțin de 19 unități administrativ-teritoriale din județul Iași.

Coridorul de expropriere afectează terenuri și proprietăți aflate pe raza localităților Moțca, Miroslovești, Stolnicești-Prăjescu, Pașcani, Heleșteni, Costești, Ion Neculce, Târgu Frumos, Bălțați, Podu Iloaiei, Erbiceni, Dumești, Lețcani, Miroslava, Rediu, Popricani, Victoria, Aroneanu și Golăiești.

Practic, traseul străbate întreg județul de la vest la est, până la viitorul pod peste Prut și conexiunea cu Republica Moldova.

Peste 12 milioane de metri pătrați intrați în coridorul autostrăzii

Dimensiunea proiectului este impresionantă. Suprafața totală supusă exproprierii depășește 12,2 milioane de metri pătrați, adică peste 1.220 de hectare de terenuri agricole, pășuni, terenuri intravilane și alte categorii de proprietăți.

Aceste suprafețe sunt necesare pentru construcția autostrăzii propriu-zise, a nodurilor rutiere, pasajelor, podurilor, spațiilor de servicii și infrastructurii conexe.

Pentru mii de proprietari din județul Iași urmează o perioadă importantă în care vor trebui să analizeze documentele și sumele propuse drept despăgubiri.

Conform proiectului de hotărâre, suma totală alocată despăgubirilor se ridică la 193.832.787,60 lei.

Valoarea a fost stabilită în baza unui raport de evaluare realizat în aprilie 2026 de expertul autorizat ANEVAR Nicolae Grădinaru.

Pentru fiecare proprietate inclusă în coridorul de expropriere au fost calculate despăgubiri individuale, care urmează să fie acordate proprietarilor conform procedurilor legale.

În paralel cu terenurile private, documentul stabilește și lista proprietăților publice ale statului și ale administrațiilor locale care vor fi transferate pentru realizarea investiției.

Cel mai important proiect de infrastructură pentru Moldova

Pentru regiunea Moldovei, Autostrada A8 reprezintă mult mai mult decât un simplu drum de mare viteză.

Proiectul este considerat cheia dezvoltării economice a întregii regiuni, fiind prima infrastructură majoră care va conecta estul României de rețeaua europeană de autostrăzi prin traversarea Carpaților.

În același timp, tronsonul Iași - Ungheni are o semnificație strategică suplimentară, deoarece va asigura legătura directă cu Republica Moldova și viitorul pod peste Prut.

Pentru mediul de afaceri, investitori și transportatori, A8 este văzută drept investiția capabilă să reducă izolarea economică a Moldovei și să atragă noi fluxuri de capital în regiune.

Publicarea proiectului privind exproprierile este una dintre etapele esențiale înaintea demarării efective a lucrărilor.

Fără finalizarea procedurilor de expropriere, constructorii nu pot avea acces complet la amplasamentele necesare execuției.

Tocmai de aceea, acest pas este privit de susținătorii Autostrăzii Unirii drept unul dintre cele mai importante progrese administrative realizate în ultimii ani.

Daniel BACIU