Falsa avocată a invocat analfabetismul ei în motivarea tardivităţii apelului

* femeia, în vârstă de 25 de ani, cu trei copii minori, fără loc de muncă, a recurs la diverse găinării pentru a-şi asigura traiul de zi cu zi * spre ghionionul ei, magistraţii i-au cuantificat fărădelegile, au renunţat la a mai da condamnări cu suspendare şi au trimis-o după gratii * din penitenciar, a făcut apel, solicitând o pedeapsă mai blândă, dar a depus actul târziu, după termenul legal * a invocat, fără spor, analfabetismul ei

Despre suita de infracţiuni comise de Ana Maria Todirel, în urma cărora aceasta a fost condamnată la pedeapsa rezultantă de cinci ani de închisoare în regim de detenţie, am scris la momentul respectiv, adică în vara anului trecut.

Ana Maria a ajuns la puşcărie din pricina unui... şlap! Strania poveste a început în dimineaţa de 9 iulie 2021, în jurul orei 9.30, când tânăra se plimba prin zona, evident, în căutarea unei noi victime. L-a găsit în persoana lui Vasile H., un bătrânel în etate de 83 de ani, ce se afla în faţa blocului unde locuieşte şi se plângea unei vecine despre indolenţa preşedintelui Asociaţiei de proprietari, care tot tărăgănează izolarea imobilului.

Escroaca a tras cu urechea, a prins miezul discuţiei, a aşteptat să plece vecina, apoi l-a abordat frontal pe domnul Vasile. I s-a prezentat acestuia ca fiind avocată, a menţionat că locuieşte într-un bloc din apropiere şi că îl poate ajuta pentru a da în judecată Asociaţia de proprietari. Că nu-i trebuie acum niciun onorariu, ea îşi va lua partea după câştigarea procesului. Pensionarul a fost teribil de încântat şi s-a îndreptat spre apartament, ca să-i arate actele ce le are. Ana Maria s-a prefăcut că studiază cu mare atenţie înscrisurile, apoi a mimat o discuţie telefonică cu o închipuită doctoriţă. După încheierea „conversaţiei”, Ana Maria s-a întors către Vasile şi i-a spus că mama ei e internată în stare gravă la Neuro, că la ora 13.00 intră în operaţie, una pe creier. De aceea, are nevoie urgentă de 5.000 lei.

Bătrânul a fost impresionat de drama „avocatei”, a zis c-o să meargă la bancă şi o să scoată suma respectivă, dar i-a cerut un act de identitate. Femeia i-a răspuns că nu are buletinul la ea, că a rămas la doctoriţă pentru întocmirea formalităţilor, dar i-a promis solemn că, a doua zi, îi va restitui împrumutul. Octagenarul a mers la bancă, a făcut retragerea de numerar şi i-a dat banii.

Strungăreaţa a dat-o de gol

A doua zi, bătrânul a aşteptat-o până la ora 12.00, a văzut că Ana Maria nu mai vine şi a intrat la idei. Presimţea, într-un fel, că fusese înşelat. Chestia ce avea să se confirme în scurt timp. Că, în loc de „avocată”, la uşa lui a venit „prietena” acesteia. În fapt, tot escroaca. Aceasta îşi schimbase toaleta şi machiajul, nu credea că va fi recunoscută. A încercat să-l aburească pe Vasile, cum că au intervenit nişte complicaţii, că ar mai fi nevoie de 10.000 lei şi că toţi banii îi vor fi restituiţi în câteva zile. Figura n-a ţinut, a dat-o de gol strungăreaţa. Vasile a început s-o chestioneze pe un ton mai agresiv.

Dându-şi seama că a fost descoperită, Ana Maria a încercat să fugă, dar Vasile a prins-o de rochie şi de breteaua genţii, moment în care femeiii-a căzut telefonul mobil. Când s-a aplecat pentru a-l ridica, bătrânul s-a interpus între ea şi telefon, motiv pentru care escroaca a abandonat telefonul şi a luat-o la fugă, lăsând în urmă şi unul dintre şlapii cu care era încălţată.

Cu şlapul în mână, Vasile s-a dus la poliţie, unde a făcut plângere penală. Agenţii i-au prezentat mai multe fotografii cu femei condamnate pentru înşelăciune, păgubitul a recunosc-o rapid, prinderea ei fiind o chestie de zile. Anchetată, Ana Maria a recunoscut şi a motivat înşelăciunea comisă prin aceea că avea nevoie de bani pentru a-şi îngriji copiii şi pentru a-şi plăti utilităţile.

Nici colegele de cameră nu ştiau carte

Ajunsă după gratii, a atacat sentinţa Judecătoriei, dar fără spor. Pentru că hotârârea de condamnare a fost comunicată Anei Maria în data de 1 august a.c., ea semnând dovada de primire. Iar ea a formulat calea de atac după termenul legal. „La calcularea termenelor pe ore sau pe zile, nu se socoteşte ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în care acesta se împlineşte. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează. În speţa de faţă, termenul de 10 zile a început să curgă la data de 02 august 2024 şi s-a împlinit la data de 12 august 2024, potrivit sistemului de calcul pe zile libere, în care nici prima zi şi nici ultima zi a termenului nu intră în calcul”, şi-au motivat magistraţii Curţii de Apel respingerea demersului făcut de către deţinută.

Audiată prin videoconferinţă, Ana Maria a susţinut că, atunci când a primit mandatul de executare nu ştia despre ce e vorbă, deoarece nu cunoaşte literele. Iar cel ce i-o înmânase a spus că este o simplă comunicare, ea l-a crezut. Nimeni de la ea din cameră nu ştie carte, iar când altcineva i-a spus că actul primit e mandatul de executare, s-a grăbit să facă apel. A fost prea târziu. Claudiu CONSTANTIN