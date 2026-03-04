Family Market Tomești va găzdui primul Drive-Thru KFC din zona metropolitană Iași. Proiectul este dezvoltat de compania IULIUS

Family Market Tomești, cel mai recent proiect de retail de proximitate dezvoltat de compania IULIUS, va găzdui și o locație KFC, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri internaționale de restaurante quick-service. Noua unitate va reprezenta cea de-a doua locație KFC cu Drive-Thru din Iași, după cea din ansamblul Palas, și a patra din oraș unde clienții pot savura preparatele apreciate ale brandului. Investiția totală în Family Market Tomești se ridică la 28 de milioane de euro, proiectul va avea o suprafață închiriabilă de peste 13.000 mp și va oferi comunității o experiență completă de cumpărături, spații verzi și zone de relaxare. Termenul estimat de finalizare a proiectului este ultimul trimestru al acestui an.

IULIUS continuă dezvoltarea rețelei sale de retail de proximitate printr-o investiție de 28 milioane de euro în proiectul Family Market Tomești, aflat în construcție în zona metropolitană a Iașului. Noul proiect va consolida oferta de servicii și facilități din estul orașului și va găzdui a doua locație Drive-Thru din Iași a restaurantului KFC, prima din aria metropolitană.

„Suntem încântați să aducem KFC în Family Market Tomești, oferind comunității din zona metropolitană a Iașului acces la un brand recunoscut la nivel global. Locația Drive-Thru se aliniază perfect obiectivului nostru de a oferi soluții practice și rapide pentru locuitori și reflectă direcția noastră de a integra în proiecte servicii adaptate stilului de viață actual”, a spus Radu Pârlea, Shopping Center Manager Family Market.

Investiția în Family Market Tomești va include un mix personalizat de facilități și servicii, precum hipermarket Kaufland, centru Stay Fit, spațiu de joacă Happy&Hop, magazine fashion, articole home&deco, pet-shop, farmacie, servicii medicale, coafor & barber shop, restaurante, florărie, băcănie, carmangerie, articole de grădină etc. De asemenea, se vor amenaja spații verzi pe o suprafață de circa 10.000 mp, cu arbori maturi, gazon și plante decorative și vor fi integrate și facilități pentru recreere și activități în aer liber. În proiect, vor mai fi create aproximativ 450 de locuri de parcare, noi conexiuni şi accese pietonale, prin investiţii de remodelare a infrastructurii din zonă.

În continuare, toți cei care își doresc să trimită sugestii privind serviciile și facilitățile pe care și le doresc aproape de casă pot să le transmită prin formularul accesibil pe platforma www.family-market.ro . De asemenea, antreprenorii și producătorii care doresc mai multe informații despre oportunitățile generate de Family Market Tomești pot intra în contact cu echipa de dezvoltare pe email inchirieri@family-market.ro sau la telefon 0728 856 482 ori 0232 208 812.

Despre Family Market

Sub conceptul Family Market sunt dezvoltate două proiecte de retail de proximitate, în județul Iași, ambele presupunând o investiție totală de peste 24 milioane de euro. Proiectele inaugurate în 2022 au suprafețe închiriabile de retail de 5.400 mp (Bucium) şi 7.000 mp (Miroslava), adresându-se unui areal cu 40.000 – 50.000 de locuitori și având la bază relevanța mixului de shopping, accesibilitatea și eficientizarea timpului. Mixul propus include un supermarket, brandul fashion Sinsay, dm drogerie markt, Dr. Max, McDonald's Drive Thru (Family Market Bucium), Stay Fit Gym (Family Market Miroslava) și o serie de antreprenori și producători locali și naționali, selectați în funcție de așteptările exprimate de comunitățile în mijlocul cărora s-au dezvoltat proiectele.

Acestea includ spații verzi, cu arbori maturi și plante decorative, ce contribuie la reducerea amprentei de carbon. În același timp, sunt ușor de accesat, atât pe jos, cât și cu bicicleta sau mașina, datorită soluțiilor de mobilitate implementate, având amenajate spații de parcare pentru autoturisme, pentru biciclete, precum și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Din 2023, cele două proiecte Family Market – Bucium și Miroslava - sunt operate într-un parteneriat joint venture 50-50 de IULIUS și grupul de investiții româno – american W&E Assets.