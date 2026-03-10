Femeie arestată preventiv după ce a înjunghiat un bărbat pe o stradă din Iași

Un incident cutremurător a zguduit dimineața zilei de 7 martie 2026 în municipiul Iași. În jurul orei 08:00, pe strada Vitejilor, în apropierea Bisericii Învierea Domnului, un conflict spontan s-a transformat într-un atac violent: o femeie, identificată ulterior ca B.N.D., a scos un obiect tăietor-înțepător – cel mai probabil un cuțit – și l-a lovit pe bărbatul B.C. în zona toracelui, partea stângă. Victima a fost preluată imediat și transportată la spital, unde medicii i-au acordat îngrijiri de urgență.

Potrivit procurorilor, lovitura aplicată a fost unică, dar suficientă pentru a pune viața victimei în pericol, declanșând o anchetă rapidă și riguroasă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, sprijinit de Serviciul de Investigații Criminale al IPJ Iași, a intervenit prompt pentru identificarea și prinderea agresorului, precum și pentru administrarea probelor esențiale în cauză.

În urma anchetei, procurorul de caz a emis referatul pentru arestarea preventivă a femeii B.N.D., care a fost trimis Tribunalului Iași. Pe 8 martie 2026, judecătorii au dispus arestarea inculpatei pentru o perioadă de 30 de zile, măsură menită să asigure buna desfășurare a procesului penal și siguranța publică. Decizia intră imediat în vigoare, însă autoritățile reamintesc că principiul prezumției de nevinovăție rămâne în vigoare, astfel că B.N.D. este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Incidentul a șocat locuitorii din zonă, care au privit neputincioși scena neobișnuită și violentă de pe strada frecventată în fiecare dimineață de trecători și elevi.

Cazul subliniază pericolul unor conflicte spontane și importanța reacției rapide a autorităților în prevenirea escaladării violenței. În timp ce ancheta continuă, anchetatorii analizează toate circumstanțele atacului pentru a stabili exact cum a degenerat conflictul și ce factori au condus la o escaladare atât de rapidă. Andrei TURCU