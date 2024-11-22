Femeile care sparg bariere în meserii considerate masculine

Într-un peisaj profesional adesea modelat de idei preconcepute, femeile din Iași își construiesc propriile drumuri în domenii care păreau cândva rezervate exclusiv bărbaților. Ele nu doar că înfruntă stereotipuri, dar le și demontează prin curaj, creativitate și o abordare business-oriented. De la volanul unui TIR, până la intervenții în situații de urgență sau dezvoltarea unor soluții IT de top, aceste femei își transformă carierele în povești de succes, inspirând comunitatea din jurul lor.

„Ceea ce mă motivează în fiecare zi este faptul că văd oportunități acolo unde alții văd obstacole,” spune Andreea Grosu, șoferiță de TIR, care și-a transformat pasiunea pentru drumuri lungi într-o afacere de transport independentă. Alături de alte femei din Iași, ea redefinește regulile jocului, demonstrând că barierele de gen pot fi nu doar depășite, ci și transformate în avantaje competitive.

Femei în transporturi: De la stereotipuri la inovație

Pentru Andreea, provocarea nu a fost doar să învețe să manevreze un camion de 40 de tone, ci și să câștige încrederea clienților și respectul colegilor. „La început, unii angajatori evitau să colaboreze cu mine, crezând că o femeie nu poate face față presiunii din domeniu. Am decis să-mi lansez propriul business, iar azi, colaborez cu firme mari din toată Europa.”

Andreea nu este singură. În Iași, o rețea informală de femei din transporturi a început să se dezvolte, punând accent pe solidaritate și inovație. „Împărtășim idei despre optimizarea rutelor, despre tehnologii noi care ne pot ușura munca. Ne ajutăm reciproc să creștem,” explică ea.

IT-ul: Creativitate și reziliență

Alina Petrov, specialistă în securitate cibernetică din Iași, vede IT-ul ca un domeniu unde creativitatea contează la fel de mult ca logica. „Femeile aduc în IT un mix unic de empatie și inovație. Nu doar că rezolvăm probleme tehnice, dar înțelegem și impactul asupra oamenilor.”

Alina organizează regulat ateliere pentru elevele liceelor din Iași, unde le vorbește despre cum să transforme pasiunea pentru tehnologie într-o carieră de succes. „Este esențial să cultivăm o cultură a curajului. Fetele trebuie să știe că nu există locuri interzise pentru ele.”

Pompierii și armata: Lideri în situații de criză

Într-un domeniu care cere nu doar forță fizică, ci și un calm extraordinar, femeile-pompier din Iași au dovedit că sunt la fel de capabile precum colegii lor bărbați. Alexandra Ciobanu, una dintre primele femei-pompier din județ, explică cum stereotipurile pot deveni o motivație. „Mi s-a spus de nenumărate ori că e o meserie prea grea pentru o femeie. Am luat asta ca pe o provocare. Azi, fac parte dintr-o echipă care mă respectă pentru ceea ce fac, nu pentru cine sunt.”

În armata română, Anca Dumitrescu, locotenent și mentor pentru noile recrute, povestește despre curajul de a începe într-un domeniu în care femeile sunt încă o minoritate. „A fi soldat înseamnă să conduci prin exemplu. Indiferent de gen, trebuie să fii pregătit să iei decizii critice în momente de maximă presiune.”

Un Iași mai incluziv și mai dinamic

Femeile care își aleg cariere în meserii netradiționale nu doar că își urmăresc visurile, ci contribuie activ la dezvoltarea economică a Iașului. De la antreprenoare în transporturi, până la lideri în tehnologie sau salvatori în situații extreme, ele demonstrează că diversitatea este cheia unei comunități prospere.

Iașiul începe să devină un exemplu de incluziune, susținând prin inițiative locale accesul femeilor la domenii tehnice și profesii provocatoare. Cu fiecare barieră depășită, aceste femei nu doar că își construiesc propriile cariere, dar pun și fundația unei noi generații de profesioniste care vor rescrie regulile industriei.

Dan DIMA

