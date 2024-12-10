Festivalul „Teodorenii” 2024: Literatura și Tradiția iau locul central la Iași

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași anunță cu bucurie un nou eveniment cultural de excepție: Conferințele „Literatură și Tradiție la Iași”, care vor avea loc marți, 10 decembrie 2024, începând cu ora 13:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Aceste conferințe reprezintă debutul unei serii de manifestări ce îmbină armonios valorile literare și tradiționale, oferind publicului prilejul de a descoperi perspective diverse asupra patrimoniului cultural.

Evenimentul este organizat cu sprijinul unor parteneri de renume, precum Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași. Programul conferințelor aduce în prim-plan personalități care își vor împărtăși ideile și experiențele. Printre acestea se numără Șef Paul Constantin, creator de conținut digital, care va susține conferința „Flămând de amintiri”. Răzvan Avram, consultant în industria vinului, va vorbi despre legătura dintre vin și literatură în prezentarea sa intitulată „Vinul nu datorează nimic literaturii”. De asemenea, dr. Eduard Rusu, artist liric și manager cultural în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, va aborda tema „Tradiții și influențe în muzica de altădată din Țările Române”.

Pentru a îmbogăți atmosfera, momentele muzicale vor fi susținute de grupul vocal Răsunete și Taraful Rădăcini, ansambluri reprezentative ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.

Festivalul „Teodorenii” este o tradiție culturală care își are rădăcinile în inițiativa Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” din 2014. Această manifestare își propune să celebreze contribuția remarcabilă a fraților Ionel și Păstorel Teodoreanu la viața culturală a Iașului. În fiecare an, festivalul explorează modul în care literatura și tradiția se împletesc și se îmbogățesc reciproc, subliniind unicitatea zonei „terra iassyensis”. Tema ediției din acest an, „Literatură și Tradiție la Iași”, reflectă perfect această misiune, evenimentele desfășurându-se pe parcursul a trei zile, între 10 și 12 decembrie 2024.

Publicul interesat de detalii suplimentare poate accesa programul complet al festivalului pe site-ul oficial al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, la adresa www.bjiasi.ro. Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de cultură să participe la acest eveniment special, care promite să reunească momente de reflecție, inspirație și celebrare a valorilor autentice.

Clara DIMA