Festivalul Art East Fashion, o sărbătoare a modei tinerilor

Casa de Cultură a Studenților din Iași anunță cea de-a IX-a ediție a Festivalului Art East Fashion Weekend, care se va desfășura în perioada 20-22 septembrie 2024. Evenimentul promite să fie un adevărat spectacol dedicat creativității și talentului tinerilor designeri, oferindu-le o platformă pentru a-și prezenta creațiile inovatoare în fața publicului și a unor invitați de renume din industria modei. Ediția din acest an va fi saluată de prezența unor personalități influente în lumea modei: Gina Ghirilă, fashion icon, Ovidiu Mureșanu, blogger și consultant de stil, și Ovidiu Buta, expert în modă și stilist. Ei vor aduce cu siguranță o contribuție valoroasă prin experiența și perspectiva lor unică asupra tendințelor actuale din modă. Totodată, festivalul va găzdui și alte nume importante: Cristina Anti, stilist

vestimentar și redactor-șef al Revistei Fashion Premium Magazine, Ofelia Cozma, o personalitate inedită care s-a făcut remarcată prin stilul său eclectic și rafinat, și Nathaniel Kowalsky, fotograf de modă de renume internațional.

Art East Fashion Weekend va debuta vineri, 20 septembrie, la ora 17:00, cu workshop-ul „O discuție deschisă despre amprenta personală în modă” susținut de Ofelia Cozma, sub egida „Ask Ofelia”. Acest workshop va oferi participanților ocazia să învețe cum să își definească stilul personal și să își lase amprenta unică asupra creațiilor lor vestimentare. Ziua de sâmbătă, 21 septembrie, va aduce în prim-plan concursul „Art East”, care va avea loc începând cu ora 18:00, în lateralul Palatului Culturii la Terasa Medicover. Aici, tinerii designeri își vor prezenta colecțiile în fața juriului și a publicului, având șansa de a câștiga recunoaștere și noi oportunități. Evenimentul va culmina cu Gala East Models

Awards, care va începe la ora 20:00, premiind cele mai talentate tinere modele din acest an –

fete ambițioase, care visează la o carieră în industria modei și care, prin munca și dedicarea lor, inspiră viitoarele generații de modele. Această gală le oferă nu doar vizibilitate, ci și o rampă de lansare în lumea modei, creându-le oportunități valoroase pentru viitor.din acest an. Duminică, 22 septembrie, Festivalul va încheia cu un shooting foto profesionist, unde creațiile tinerilor designeri vor fi surprinse în cadre artistice ce reflectă viziunea lor creativă.