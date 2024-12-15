Festivalul-concurs de colinde „Creștini, Crăciunul a sosit!”, o celebrare a tradiției și emoției la Pașcani

Într-o atmosferă de poveste, Clubul Copiilor Pașcani a găzduit, la finele săptămânii, prima ediție a Festivalului-Concurs de Colinde „Creștini, Crăciunul a sosit!”. Evenimentul a adunat peste 700 de elevi din întreg județul Iași, reprezentând atât instituții de învățământ formal, cât și nonformal. Această întâlnire artistică și spirituală a avut drept scop păstrarea tradițiilor creștine și promovarea colindului ca expresie autentică a identității culturale românești. De la primele acorduri ale colindelor, sala Clubului Copiilor a vibrat sub emoția și bucuria celor prezenți. Participanții, îmbrăcați în costume tradiționale, au transformat scena într-o fereastră către trecut, readucând la viață cântecele strămoșilor noștri. Acest festival a fost mai mult decât un simplu concurs; a fost o lecție de suflet, prin care s-au conservat și promovat valorile artistice și spirituale ale sărbătorilor de iarnă.

Tradiție și autenticitate, la loc de cinste

Evenimentul a pus accent pe conservarea autenticității colindelor și a cântecelor de stea, oferindu-le concurenților oportunitatea de a interpreta creații fie în forma lor tradițională, fie adaptate într-un stil cult. Acest echilibru între vechi și nou a demonstrat că tradiția poate fi reînnoită fără a-i altera esența. „Este un moment în care ne întoarcem la rădăcini. Copiii aceștia, prin colindele lor, nu doar că duc mai departe tradițiile, ci le insuflă o energie nouă, o prospețime care ne face să le privim cu alți ochi”, a declarat prof. Costel Lupei, directoul Clubului Copiilor.

Un juriu format din cadre didactice specializate a avut misiunea dificilă de a evalua prestațiile concurenților. Competiția a fost structurată pe categorii de vârstă, iar criteriile de evaluare au inclus calitățile interpretative, corectitudinea lingvistică și autenticitatea colindelor. În fiecare interpretare s-a simțit munca asiduă a copiilor și implicarea profesorilor lor, ceea ce a făcut ca sarcina de a desemna câștigătorii să fie cu atât mai dificilă. Un moment deosebit l-a constituit interpretarea colindelor mai puțin cunoscute, păstrate în repertoriul local al unor comunități din județul Iași. Aceste piese, aduse în fața unui public larg, au captivat audiența prin frumusețea și simplitatea lor, reamintind de farmecul sărbătorilor de altădată.

Bucuria Crăciunului prin ochii copiilor

Festivalul „Creștini, Crăciunul a sosit!” a fost, în esență, o celebrare a bucuriei. Fiecare grup de colindători a adus cu sine un strop din magia Crăciunului, iar momentele artistice s-au transformat în adevărate manifestări ale dragostei pentru tradiție. Spectatorii – părinți, profesori și prieteni ai participanților – au trăit alături de copii emoția fiecărui vers, fiecare cântec devenind o punte între trecut și prezent. Pe lângă competiția propriu-zisă, evenimentul a fost și un prilej de socializare, schimb de idei și colaborare între instituțiile implicate. Profesorii coordonatori au discutat despre importanța introducerii mai ample a tradițiilor în activitățile educative, iar părinții au fost martori ai talentului și pasiunii copiilor lor.

Această primă ediție a festivalului-concurs de colinde a reușit să îmbine competiția cu bucuria de a împărtăși tradiția. Organizatorii și-au exprimat dorința de a transforma acest eveniment într-o tradiție anuală, o platformă care să continue să încurajeze tinerii să exploreze și să promoveze colindele ca element central al identității culturale românești.

„Ne dorim ca acest festival să devină o tradiție. Copiii de azi sunt cei care vor duce mai departe valorile noastre, iar noi avem datoria de a le crea cadrul necesar pentru a le descoperi și înțelege”, a punctat prof. Costel Lupei. Festivalul-Concurs de Colinde „Creștini, Crăciunul a sosit!” este dovada vie că tradițiile nu dispar, ci se transformă, prin implicarea tinerilor, în surse de inspirație pentru generațiile viitoare. La Pașcani, Crăciunul a fost mai mult decât o sărbătoare – a fost o celebrare a spiritului, a comunității și a frumosului, în cea mai pură formă a sa.

Maura ANGHEL