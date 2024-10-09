Festivalul Muzicii Românești la Iași

În perioada 14-20 octombrie, Iașil va deveni centrul cultural al muzicii autohtone, găzduind cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Muzicii Românești. Evenimentul este organizat de Filarmonica de Stat „Moldova” în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Opera Națională Română Iași și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Festivalul, care a devenit de-a lungul anilor un reper esențial pentru lumea muzicală românească, promite să surprindă publicul printr-o diversitate de stiluri și genuri muzicale, reușind să îmbine compoziții noi cu lucrări consacrate din patrimoniul național. Evenimentele din cadrul acestei ediții acoperă o paletă largă de interpretări, de la recitaluri solistice până la concerte corale și simfonice, oferind o incursiune profundă în cultura muzicală românească.

Festivalul va debuta cu un recital susținut de clarinetistul Mihai Ailenei și pianistul Răzvan Dragnea, ce va avea loc în Sala „Eduard Caudella” (Casa Balș) luni, 14 octombrie, de la ora 19:00. Programul serii include lucrări de Marțian Negrea, George Enescu, Stan Golestan, Vladimir Rotaru și Sabin Păutza, oferind o combinație între muzica clasică și compoziții moderne. Publicul va avea ocazia să asculte piese de o rară frumusețe, care reflectă atât peisajul muzical al României, cât și influențele internaționale.

Ziua de marți aduce în prim-plan un alt recital extraordinar, de data aceasta susținut de flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, la Palatul Braunstein. Programul include lucrări de Doina Rotaru, Ghenadie Ciobanu și Horațiu Rădulescu, printre care și două prime audiții: „Meditații și jocuri” de Ghenadie Ciobanu și „Lacrimi de rugăciune” de Carmen Petra Basacopol. Recitalul promite o atmosferă meditativă și profundă, în care sunetele delicate ale flautului vor călăuzi publicul prin peisaje sonore inedite.

Aula Bibliotecii Centrale Universitare va găzdui miercuri, 16 octombrie, concertul Policromii Corale Românești, susținut de Corul Academic „Gavriil Musicescu” sub bagheta dirijoarei Consuela Radu-Țaga. Evenimentul oferă o explorare a tradițiilor corale românești, incluzând piese de Achim Stoia, Dan Buciu, Paul Constantinescu și mulți alții. Solistele Nicoleta Manolache și Victoria Bleortz vor încânta publicul cu interpretări de o sensibilitate aparte, încorporând atât elemente sacre, cât și profane.

Apogeul festivalului va fi marcat de concertul vocal-simfonic din 18 octombrie, susținut de Orchestra Simfonică și Corul Academic „Gavriil Musicescu” la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Sub bagheta dirijorului Radu Postăvaru, ansamblurile vor interpreta lucrări de Iliesh Constantinescu, Dan Dediu și Viorel Munteanu. Concertul se va distinge prin prime audiții naționale, cum ar fi Poemul simfonic Anotimpurile și Concertul pentru flaut și orchestră de Dan Dediu, oferind o seară de neuitat pentru iubitorii de muzică clasică contemporană. Flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, soprană Daniela Goria, tenorul Constantin Țaga și preotul Mircea Stoleriu, în calitate de recitator, vor aduce o notă de excelență acestui eveniment special.

„Festivalul Muzicii Românești este o ocazie rară de a savura profunzimea și bogăția patrimoniului muzical românesc, într-un cadru artistic de excepție. Această ediție continuă tradiția de a promova compozitorii români și oferă publicului o incursiune în multiplele fațete ale muzicii, unind trecutul cu prezentul într-un melanj cultural unic”, au spus organizatorii. Publicul ieșean este invitat să participe la această sărbătoare a muzicii românești, ce promite să celebreze atât valorile tradiționale, cât și creațiile contemporane.

