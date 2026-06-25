Ani la rând, proteinele au fost vedeta meniurilor de slăbit. Iaurt proteic, batoane proteice, budinci proteice, pâine proteică, gustări proteice. În vara lui 2026, însă, un alt cuvânt începe să urce în căutări și în conversațiile despre sănătate: fibrele alimentare.

Google a semnalat în raportul Summergeist 2026 că interesul pentru „dietary fiber” a ajuns la un nivel record în SUA, iar termenul „fibermaxxing” a crescut cu 115% în ultimele 90 de zile. În traducere simplă, trendul înseamnă încercarea de a crește aportul zilnic de fibre prin alimente precum leguminoase, ovăz, semințe, fructe, legume, cereale integrale și salate consistente.

Pentru Iași, subiectul are un potențial editorial clar. Poate fi legat de nutriționiști, de restaurantele cu meniuri sănătoase, de piețele locale, dar și de persoanele cu diabet, prediabet sau rezistență la insulină, care sunt tot mai atente la felul în care mâncarea le influențează glicemia.

De ce au devenit fibrele atât de căutate

Fibrele nu sunt spectaculoase la prima vedere. Nu au imaginea glamour a colagenului, nu promit mușchi ca proteinele și nu vin cu ambalaje strălucitoare. Totuși, au exact ce caută publicul interesat de sănătate: sațietate, digestie mai bună, control mai bun al glicemiei și susținerea microbiomului intestinal.

„Pentru cei care vor să slăbească, fibrele pot avea un rol important pentru că încetinesc digestia și pot menține senzația de sațietate mai mult timp. Pentru cei cu glicemii oscilante, mesele bogate în fibre pot reduce viteza cu care carbohidrații ajung în sânge. Pentru cei preocupați de anti-aging, interesul vine din zona microbiomului, inflamației și sănătății metabolice”, a spus dr Oana Coman.

Nu întâmplător, fibrele au devenit noul „protein” al verii. Sunt simple, ieftine, ușor de găsit și pot fi integrate în mâncarea de zi cu zi fără produse sofisticate.

Cum se vede trendul în Iași

La Iași, trendul poate începe foarte simplu: din piețe. Roșiile, castraveții, ardeii, vinetele, dovleceii, fasolea verde, fructele de sezon, merele, prunele, zmeura, nucile și semințele pot deveni baza unor mese bogate în fibre.

În restaurantele cu profil sănătos, fibrele pot transforma meniurile de vară. Un bol cu linte, năut, legume coapte și verdețuri poate fi mai interesant pentru glicemie decât un prânz bazat pe făinoase rafinate. O salată cu fasole, porumb, avocado și semințe poate ține mai bine de foame decât o gustare dulce. Un mic dejun cu ovăz, iaurt, fructe de pădure și semințe poate deveni alternativa locală la produsele ultra-procesate.

Pentru nutriționiștii și medicii din Iași, subiectul este valoros pentru că poate deschide o discuție mai realistă despre slăbit. Nu doar „ce eliminăm”, ci ce adăugăm în farfurie ca să avem mese mai echilibrate.

Ce alimente pot intra în meniul verii

Cele mai accesibile surse de fibre sunt și cele mai puțin spectaculoase: fasolea, lintea, năutul, mazărea, ovăzul, pâinea integrală, tărâțele, merele, perele, fructele de pădure, prunele, morcovii, varza, broccoli, semințele de chia, semințele de in, nucile și migdalele.

Într-o zi obișnuită de vară, o persoană poate crește aportul de fibre fără să își schimbe radical viața. La micul dejun, poate alege ovăz cu iaurt și fructe. La prânz, o salată cu năut sau fasole. La cină, legume coapte cu pește, ouă sau brânză slabă. Între mese, un măr, câteva nuci sau morcovi cruzi.

Pentru Iași, aceasta poate fi și o temă de gastronomie locală: cum pot fi reinterpretate mâncărurile simple de vară astfel încât să fie mai prietenoase cu glicemia și digestia.

Tania DAMIAN