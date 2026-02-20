Filarmonica din Iași aduce seri cu Puccini, Beethoven și Mozart

Iași intră, la final de februarie, într-o mini-stagiune care comprimă într-un interval scurt exact genul de program care umple sala: nume mari, partituri-cult și seri cu personalitate. Filarmonica MOLDOVA din Iași anunță concertele din perioada 27 februarie – 18 martie 2026, cu trei întâlniri la Casa de Cultură a Studenților Iași (ora 19:00) și un final cu intrare liberă în Sala Voievozilor din Palatul Culturii.

Seria se deschide vineri, 27 februarie, cu un concert vocal-simfonic dedicat lui Giacomo Puccini, într-o selecție rară ca densitate pentru o singură seară: pagini orchestrale și momente dramatice legate de universul său liric, culminând cu „Messa di Gloria”. Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” urcă pe scenă sub bagheta lui Cristian Sandu, cu pregătirea corului asigurată de Consuela Radu-Țaga. Soliștii serii sunt Florin Guzgă și Ivan Dikușar, într-un program care cuprinde, între altele, „Preludio sinfonico”, fragmente din opera „Le Villi” și „Capriccio sinfonico”.

A doua oprire, vineri, 6 martie, aduce un concert simfonic condus de Gottfried Rabl, cu Luiza Borac solistă. În aceeași seară se întâlnesc două repere ale repertoriului – Beethoven și Mozart – cu o lucrare prezentată publicului ca primă audiție, Simfonia a II-a de Reinhold Glière, mizând pe contrastul dintre familiar și descoperire.

Pe 13 martie, Filarmonica propune o seară construită în jurul flautului: dirijează Radu Postăvaru, iar solist este Ion Bogdan Ștefănescu. Programul traversează de la clasic la rafinamente orchestrale, include o altă primă audiție (Simfonia nr. 1 de Gosse) și se încheie cu o piesă-simbol a optimismului simfonic: Haydn, „London”.

Finalul, programat miercuri, 18 martie, schimbă atmosfera și locul: Sala Voievozilor din Palatul Culturii găzduiește concertul coral „Dulcia Cantica”, susținut de Corul academic „Gavriil Musicescu”, sub conducerea Consuela Radu-Țaga. În program sunt anunțate lucrări semnate de Lauridsen, Sisask, Whitacre, Aguiar, Duruflé, Mealor și alții, iar intrarea este liberă.

Clara DIMA