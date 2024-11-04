Filmul „Enescu, jupuit de viu” și-a început turneul național de gală

Sala Unirii a găzduit, sâmbătă seara, lansarea filmului „Enescu jupuit de viu”, eveniment ce marchează începutul unui turneu cinematografic prin România dedicat acestei producții. Regizat de Toma Enache, filmul explorează viața și complexitatea sufletului compozitorului George Enescu. Filmul a avut premiera americană în cadrul celei de-a 27-a ediții a Festivalului Internațional de Film ARPA, în Los Angeles. Proiecția a avut loc la Harmony Gold Theatre, pe legendarul Sunset Boulevard, iar regizorul Toma Enache a primit premiul Outstanding Achievement in Filmmaking. ARPA International Film Festival (ARPA IFF) celebrează din 1997 în inima Hollywoodului filmele internaționale și cineaștii independenți. Misiunea sa este aceea de a cultiva toleranța culturală și empatia globală prin crearea unui forum dinamic pentru cinematografia internațională. Anul acesta, în festival s-au proiectat 110 filme din 25 țări. Filmul „Enescu, jupuit de viu” este singurul film românesc din selecția oficială ARPA, un festival cu tradiție de aproape trei decenii, printre cele mai vechi și importante festivaluri internaționale pentru film independent.

Pentru aceeași producție, semnată de Martha Maria Mocanu și Elena Enache, Toma Enache a fost recent distins cu premiul „Premio Cultura” în cadrul unui eveniment cultural organizat în Veneția. Este vorba despre evenimentul cultural „Leoni, Gattopardi di Sicilia” organizat la Palazzo Donà dalle Rose. Acest proiect a fost creat și regizat de Nino Graziano Luca, în colaborare cu Contesa Chiara Modica Donà dalle Rose, sub patronajul Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților din Italia și al Consiliului Internațional al Dansului UNESCO.

Publicul românesc are ocazia să vizioneze în premieră acest film mult așteptat începând cu luna noiembrie, în prezența regizorului și a unor membri ai echipei, beneficiind astfel de o experiență cinematografică unică.

„Acest film aduce publicul mai aproape de omul din spatele geniului muzical, de acea latură umană a lui Enescu, prea puțin cunoscută. Prin această producție, sper să transmitem un mesaj de iubire și admirație pentru Enescu, în încercarea noastră de a oferi spectatorilor o privire asupra spiritului său sensibil și dedicat”, a declarat regizorul Toma Enache.

Distribuția filmului este una remarcabilă, Mircea Dragoman interpretându-l pe George Enescu, iar Theodora Sandu dând viață Prințesei Maruca. Alături de aceștia apar nume sonore precum Cezara Dafinescu, Manuela Hărăbor, Adrian Titieni, Kira Hagi și regretatul Constantin Codrescu.

Elementele vizuale și sonore ale filmului contribuie la crearea unei atmosfere de epocă autentică. Costumele realizate de italianul Stefano Nicolao, renumit pentru colaborările sale în filme premiate cu Oscar, împreună cu coloana sonoră interpretată de Orchestra Națională a Franței și a României sub conducerea maeștrilor Cristian Măcelaru și Horia Andreescu, aduc o intensitate aparte acestei producții. În plus, muzica lui George Enescu este completată de compozițiile lui Sebastian Androne-Nakanishi, desemnat „Compozitorul Anului 2022”.

Coloana sonoră este de asemenea îmbogățită cu un fragment rar, înregistrat de Enescu însuși alături de Dinu Lipatti, adăugând o notă de autenticitate emoționantă. Astfel, „Enescu, jupuit de viu” oferă publicului o experiență cinematografică unică, menită să pătrundă adânc în inima și sufletul marelui compozitor.

„Enescu, jupuit de viu” va fi lansat în cadrul a peste 30 de proiecții de gală în toată țara. Pe data de 30 noiembrie va avea loc o proiecție specială la Ateneul Român din București.