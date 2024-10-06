Filmul crimei din Bacău: frații tinerei de 18 ani, ucise în propria casă, au asistat la scenele terifiante. De ce a atacat-o vecinul

O tânără de 18 ani din Bacău a fost omorâtă de un vecin, care a intrat în casa ei. Bărbatul a cerut un foc, după ce a fost refuzat, bărbatul a atacat-o cu un obiect ascuțit. Fata a ajuns la spital în stare critică, dar medicii nu au reușit să o salveze.

Un incident tragic a avut loc în județul Bacău, unde o tânără de 18 ani a fost înjunghiată în propria locuință. În momentul atacului, adolescenta se afla acasă împreună cu cei doi frați ai săi, gemeni, de nouă ani.

Individul a intrat în locuința fetei și i-a cerut un foc pentru a-și aprinde o țigară. După ce tânăra l-a refuzat și a reușit să-l alunge temporar, acesta s-a întors rapid, a înjunghiat-o și a fugit spre casa sa, situată la cinci kilometri distanță. O vecină, auzind zgomote venind din interiorul casei, l-a chemat pe fratele ei să verifice ce se întâmplă. Bărbatul a descoperit-o pe tânără acoperită de sânge.

Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, a fost ulterior găsit și internat, existând suspiciuni că ar avea probleme psihice. Autoritățile au deschis un dosar penal și au demarat anchete pentru a clarifica circumstanțele incidentului.

Tânăra a fost imediat transportată la spital, dar din păcate, medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Fata era originară din Republica Moldova, dar locuia alături de mama și frații săi într-o localitate din Bacău.

Bărbatul - cunoscut cu afecțiuni psihice