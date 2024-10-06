Filmul crimei din Bacău: frații tinerei de 18 ani, ucise în propria casă, au asistat la scenele terifiante. De ce a atacat-o vecinul
O tânără de 18 ani din Bacău a fost omorâtă de un vecin, care a intrat în casa ei. Bărbatul a cerut un foc, după ce a fost refuzat, bărbatul a atacat-o cu un obiect ascuțit. Fata a ajuns la spital în stare critică, dar medicii nu au reușit să o salveze.
Un incident tragic a avut loc în județul Bacău, unde o tânără de 18 ani a fost înjunghiată în propria locuință. În momentul atacului, adolescenta se afla acasă împreună cu cei doi frați ai săi, gemeni, de nouă ani.
Individul a intrat în locuința fetei și i-a cerut un foc pentru a-și aprinde o țigară. După ce tânăra l-a refuzat și a reușit să-l alunge temporar, acesta s-a întors rapid, a înjunghiat-o și a fugit spre casa sa, situată la cinci kilometri distanță. O vecină, auzind zgomote venind din interiorul casei, l-a chemat pe fratele ei să verifice ce se întâmplă. Bărbatul a descoperit-o pe tânără acoperită de sânge.
Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, a fost ulterior găsit și internat, existând suspiciuni că ar avea probleme psihice. Autoritățile au deschis un dosar penal și au demarat anchete pentru a clarifica circumstanțele incidentului.
Tânăra a fost imediat transportată la spital, dar din păcate, medicii nu au reușit să-i salveze viața.
Fata era originară din Republica Moldova, dar locuia alături de mama și frații săi într-o localitate din Bacău.
Bărbatul - cunoscut cu afecțiuni psihice
Criminalul, un tânăr cu probleme psihice, fusese externat de la spitalul de psihiatrie cu doar trei luni în urmă, sub semnătura bunicii lui, relatează presa locală.
„În urmă cu un an a mai avut o agresiune. A agresat o fată care l-a luat la ocazie, tot la fel, cu obiecte contondente. A fost internat la psihiatrie nu o dată, de mai multe ori.”, a precizat Cătălin Anton, primarul comunei Scorțeni.
„Este luat în evidenţă cu afecţiuni psihice. Cea mai recentă internare a fost în luna august când a ieşit din spital la cerere, pe semnătura bunicii.”, a precizat Florentin Radu, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Bacău
