Filtru strict la Aeroport: tânăr basarabean venit din Barcelona, prins cu document belgian fals

Un nou caz de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei a fost descoperit pe Aeroportul Internațional Iași, unde polițiștii de frontieră au depistat un tânăr cetățean moldovean care încerca să se legitimeze cu un document suspect.

Incidentul a avut loc pe 9 martie, în jurul orei 11:00, când polițiștii de frontieră din cadrul Poliția de Frontieră Română, aflați în Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Iași, au selectat pentru o verificare aleatorie un pasager care sosise din Barcelona.

Bărbatul, în vârstă de 21 de ani, a prezentat la control o carte de identitate care părea emisă de autoritățile din Belgia. Documentul a ridicat însă suspiciuni imediat după verificarea inițială, motiv pentru care polițiștii au decis să efectueze controale suplimentare.

În urma analizelor detaliate, polițiștii de frontieră au constatat că documentul prezentat nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unui act autentic, fiind în realitate un fals.

Verificările au scos la iveală și adevărata identitate a bărbatului: acesta este cetățean al Republica Moldova și nu se afla la prima tentativă de a folosi identități false.

Potrivit autorităților, tânărul fusese depistat anterior și de autoritățile din Belgia și Franța, unde ar fi utilizat, de asemenea, documente și identități false.

În prezent, polițiștii de frontieră au deschis o anchetă în acest caz și efectuează cercetări pentru mai multe infracțiuni grave, printre care tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, fals privind identitatea, fals material în înscrisuri oficiale.

Autoritățile încearcă acum să stabilească cum a intrat tânărul în posesia documentului fals, dar și dacă acesta face parte dintr-o rețea de falsificare de acte utilizată pentru a facilita deplasarea ilegală în spațiul european. Andrei TURCU