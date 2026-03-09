Firmele din Iași, amenințate de o nouă bombă fiscală

* ANAF redeschide jocul pe profitul reinvestit, iar companiile riscă impozite suplimentare și penalități * pentru Iași, unde zeci de mii de firme sunt active și unde investițiile în utilaje, digitalizare și retehnologizare au fost alimentate inclusiv din bani europeni, miza este uriașă: controalele pot transforma un stimulent fiscal într-o factură fiscală cu accesorii

O nouă dispută fiscală cu potențial exploziv se conturează pentru mediul de afaceri, iar efectele ei pot ajunge rapid și în Iași. În controalele recente, ANAF a început să verifice mult mai dur modul în care companiile au aplicat facilitatea privind profitul reinvestit, mai ales acolo unde investițiile au fost finanțate total sau parțial din granturi ori alte surse nerambursabile. În mai multe cazuri inspectorii au invalidat facilitatea și au stabilit obligații fiscale suplimentare, plus accesorii de întârziere.

Facilitatea privind profitul reinvestit a fost gândită tocmai pentru a încuraja firmele să cumpere echipamente, utilaje și tehnologie nouă. Numai că, în interpretarea recentă a unor inspectori fiscali, dacă investiția a fost susținută din fonduri nerambursabile, scutirea de impozit nu ar mai fi valabilă pentru acea parte finanțată din grant. Interpretarea nu este susținută explicit de actualele prevederi ale Codului Fiscal, iar Camera Consultanților Fiscali a semnalat oficial existența unor „diferențe semnificative de interpretare” între structurile de asistență ale ANAF și organele de control fiscal.

Pentru Iași, problema nu este deloc teoretică. Județul avea 61.209 profesioniști activi din punct de vedere juridic la 31 mai 2025, potrivit ONRC, ceea ce îl plasează printre cele mai dinamice ecosisteme antreprenoriale din țară. În paralel, regiunea Nord-Est are la dispoziție prin Programul Regional 2021–2027 peste 420 de milioane de euro pentru competitivitate și inovare și încă peste 101 milioane de euro pentru digitalizare, iar ADR Nord-Est a lansat apeluri dedicate transformării digitale a IMM-urilor. În bazele publice ale finanțărilor europene apar deja, pentru județul Iași, numeroase proiecte de tip „achiziție de echipamente și utilaje”, exact tipul de investiții care pot intra în zona acestei controverse fiscale.

Cu alte cuvinte, pentru multe firme ieșene care au investit în producție, procesare, digitalizare sau modernizare cu bani europeni, riscul nu este doar contabil, ci direct financiar. Dacă ANAF reinterpretează retroactiv facilitatea, o investiție considerată ani la rând perfect legală poate deveni peste noapte motiv de impunere suplimentară. Iar asta înseamnă nu doar impozit pe profit recalculat, ci și dobânzi și penalități.

Dan DIMA