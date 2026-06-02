Ce este finanțarea I3

Iașul are o nouă șansă de a se conecta la banii europeni pentru inovare, tehnologie și dezvoltare inteligentă. Digital Innovation Zone organizează pe 3 iunie 2026, între orele 10.00 și 12.00, webinarul „Deblocați oportunitățile de finanțare I3: Crearea de consorții și propuneri”, un eveniment online dedicat organizațiilor care vor să înțeleagă cum pot intra în proiecte europene mai mari, alături de parteneri din alte regiuni.

Finanțările I3, adică Interregional Innovation Investments, sunt gândite pentru proiecte care nu rămân doar în zona de cercetare, ci pot ajunge la testare, demonstrare, scalare și comercializare. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar despre idei bune, ci despre soluții suficient de mature pentru a fi duse în economie. Un astfel de program poate fi important mai ales în domenii precum sănătatea digitală, producția inteligentă, inteligența artificială, securitatea cibernetică, energia, agricultura de precizie, soluțiile pentru orașe inteligente sau tehnologiile verzi. Sunt domenii în care universitățile, institutele de cercetare, IMM-urile și startupurile locale pot construi proiecte comune cu parteneri europeni.

Bani europeni pentru proiecte care pot trece de la idee la piață

Una dintre marile probleme ale firmelor mici și mijlocii nu este lipsa ideilor, ci lipsa partenerilor potriviți. Multe companii au produse, prototipuri sau soluții digitale care pot fi dezvoltate mai departe, dar nu au acces la rețele europene, la consultanță tehnică sau la experiență în scrierea unor proiecte complexe.

Evenimentul include prezentări despre oportunitățile de finanțare I3, idei de proiecte propuse de partenerii SustainX, exemple de bune practici din proiecte deja finanțate și o sesiune dedicată huburilor europene de inovare digitală.

Webinarul este relevant pentru IMM-uri, startupuri, universități, organizații de cercetare, clustere, administrații publice și furnizori de tehnologie care vor să intre în proiecte europene de inovare. Digital Innovation Zone funcționează ca hub european de inovare digitală pentru regiunea Nord-Est și are rolul de a sprijini transformarea digitală a IMM-urilor și instituțiilor publice, mai ales în sectoare precum sănătatea și producția.

Ce este finanțarea I3

I3 este un instrument european finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Programul susține investiții în inovare interregională și urmărește să conecteze regiuni cu specializări inteligente comune sau complementare. Accentul cade pe tranziția digitală, tranziția verde și producția inteligentă.

Apelurile lansate în 2026 vizează proiecte de investiții în inovare, în special prin două componente: Strand 1 și Strand 2a. Acestea oferă sprijin financiar și consultanță pentru consorții care pot dezvolta soluții mature, cu potențial de comercializare și scalare.

Pentru firmele din Iași, această abordare poate însemna trecerea de la „avem o idee bună” la „suntem parte dintr-un proiect european cu buget, parteneri și piață”. Diferența este esențială, mai ales într-un ecosistem în care multe startupuri și IMM-uri se opresc din lipsă de finanțare, mentorat sau conexiuni.

Dan DIMA