* un lot de 135 de litri de alcool etilic, cu o concentrație de 87,2%, este vândut de DGRFP Iași pentru numai 101,25 lei * prețul include TVA, însă produsul nu poate fi cumpărat pentru consum

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași vinde direct un lot de alcool etilic intrat în proprietatea privată a statului într-o cauză penală. Este vorba despre 135 de sticle de câte un litru, grupate în 13 baxuri a câte zece sticle și un bax cu cinci sticle. Alcoolul are o concentrație de 87,2%, iar prețul stabilit este de 0,75 lei pe litru, TVA inclus. Pentru întreaga cantitate, cumpărătorul va plăti doar 101,25 lei.

Alcoolul nu poate fi cumpărat pentru consum

Prețul este spectaculos, însă oferta nu se adresează celor care caută băuturi alcoolice ieftine. DGRFP Iași precizează că produsul este vândut exclusiv pentru procesare, denaturare sau transformare, în condițiile aplicabile antrepozitelor fiscale de producție.

Analiza prezentată de instituție arată că produsul nu conține denaturanți. Pentru persoanele juridice, dosarul de cumpărare trebuie să includă și autorizația de antrepozit fiscal, alături de actele societății și împuternicirea reprezentantului.

Primul dosar valid primește întregul lot

Vânzarea nu se face prin licitație. Cererile sunt analizate în ordinea înregistrării, iar alcoolul va fi vândut integral primului solicitant care îndeplinește condițiile. Lotul nu poate fi împărțit între mai mulți cumpărători.

Solicitările se depun exclusiv în format fizic la Registratura Generală a DGRFP Iași, pe strada Anastasie Panu nr. 26, parter. Documentele pot fi aduse personal, prin împuternicit, prin poștă sau curier. Cererile trimise prin e-mail ori fax nu sunt validate.

După aprobarea cererii, cumpărătorul primește datele necesare pentru plată. Dacă suma de 101,25 lei nu este achitată integral în maximum cinci zile, Fiscul trece la următorul dosar, în ordinea depunerii.

Deși procedura este organizată de DGRFP Iași, alcoolul nu este depozitat în municipiu. Cele 135 de sticle se află la sediul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, în localitatea Șcheia.

Dan DIMA