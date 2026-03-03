Fița cu vacanța în Dubai, varianta școlară: sute de elevi și profesori blocați sub cerul închis al Orientului

Vacanță exotică, selfie-uri pe zgârie-nori, shopping în mall-urile luxoase din Dubai… și, brusc, spațiu aerian închis, curse suspendate și zeci de copii care nu mai pot ajunge acasă. Realitatea ultimelor zile a lovit în plin școlile din nord-estul României, unde cataloagele au rămas deschise, dar elevii și profesorii sunt la mii de kilometri distanță.

Pe rețelele sociale au început să apară zeci de comentarii, multe dintre acestea cu o tentă ușor ironică, dar și unele critice la adresa celor care au decis aceste călătorii. „Dar o execursie la Bruxelles, la UE, să vadă democrația autentică, n-au putut să organizeze?”, „Cât să fii de disperat de a demonstra statutul tău social încât să-ți duci copiii în regiuni în care drepturile și libertățile fundamentale sunt interzise prin Constituție?”, „Probabil vor începe unele anchete, odată reveniți acasă, iar unii dintre profi nu vor ieși tocmai bine”, sunt doar unele dintre comentariile culese de pe rețelele sociale.

75 de elevi și 16 profesori din Suceava, blocați în Orient

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a centralizat datele și confirmă: 75 de elevi și 16 cadre didactice sunt în acest moment blocați în Orientul Mijlociu, în principal în Dubai, dar și în Oman, Ierusalim, Egipt, Vietnam și Israel.

Toți sunt blocați din cauza suspendării curselor aeriene pe fondul conflictului militar din regiune.

Inspectoratul a creat un chestionar online pentru actualizarea rapidă a situației, pe măsură ce directorii de școli primesc informații noi. Șeful instituției, profesorul Ciprian Anton, a confirmat că majoritatea celor afectați provin din municipiul Suceava, dar și din Gura Humorului, Rădăuți, Fălticeni și Vama.

Neamț: elevii lipsesc, catalogul se completează

Situația este similară și în județul vecin. Potrivit Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 31 de elevi și 10 profesori din 17 unități de învățământ sunt blocați în Orient. Cei mai mulți se află în Emiratele Arabe Unite.

Inspectorul general Liviu Ciocoiu a precizat că toate deplasările au fost private, organizate în vacanță, fără legătură cu școala. Situația este, spune el, sub control: elevii sunt în siguranță, iar în Emiratele Arabe Unite li s-a prelungit cazarea și masa la hotel.

Mai mult, consulul general al României i-ar fi vizitat și le-ar fi transmis că se fac demersuri pentru redeschiderea spațiului aerian și revenirea în țară.

Dar există o problemă care a stârnit rumoare: absențele elevilor. Începând de luni, acestea sunt trecute în catalog, urmând ca părinții să facă demersuri pentru motivare. Despre absențele profesorilor, însă, nu s-au oferit clarificări.

Vrancea: 28 de elevi din Focșani, prinși în Dubai

Și în Focșani, situația este tensionată. 28 de elevi aflați în Dubai într-o excursie privată organizată de un centru Cambridge din Vrancea au rămas blocați.

Inspectorul general Livia Marcu a declarat că excursia a fost organizată exclusiv cu acordul părinților și nu a necesitat avizul inspectoratului. Elevii sunt în siguranță, însă primesc absențe până la revenirea în țară.

Vacanță transformată în blocaj administrativ

Dincolo de liniștea aparentă transmisă de autorități, realitatea este complicată: copii blocați la mii de kilometri, profesori absenți de la catedră, cataloage completate la distanță și părinți care așteaptă redeschiderea spațiului aerian.

Conflictul din Orientul Mijlociu a transformat o simplă vacanță într-o criză logistică și administrativă, cu efecte directe asupra școlilor din România.

Acum, toată lumea se roagă ca „fișa cu vacanța în Dubai” să se încheie cât mai rapid, pentru a nu crea și mai multe probleme în cancelarii și în birourile inspectoratelor. Carmen DEACONU