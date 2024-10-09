FITPTI – un festival plin de energie, râsete și spectacole neconvenționale care transformă Iașul

Un festival al teatrului dedicat tinerilornu este doar o sărbătoare a artei dramatice, ci și o formă de conectare între generații, între locuri familiare transformate prin spectacol și între inovație și tradiție. Într-un oraș cu o istorie culturală bogată, un astfel de festival devine o platformă pentru exprimare liberă, descoperire și dialog. Tinerii artiști au șansa de a se exprima, de a explora forme noi și de a interacționa cu un public divers, în spații neconvenționale care le oferă o libertate de creație unică.

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași se desfășoară nu doar pe scenele tradiționale, ci și în cafenele, în Grădina Botanică, în muzee, în piețe și chiar pe străzile vechiului oraș. Astfel, fiecare colț devine o scenă, fiecare spațiu, un prilej de evadare din cotidian. O piesă montată în Grădina Botanică, de exemplu, așa cum a fost spectacolul „Schimbăm perdelele”, a devenit mai mult decât un simplu spectacol. Natura înconjurătoare a oferit o scenografie naturală, iar publicul s-a integrat în mijlocul acestui cadru viu, participând nu doar ca spectatori, ci ca parte activă a poveștii.

Un alt exemplu memorabil este dar de spectacolul stradal, oferit de păpușile colosale. Giganticele creații, ce ating uneori înălțimi de peste șase metri, au invadat orașul, povestind prin gesturi grandioase povești simple, dar pline de semnificație. Mulțimea de spectatori, formată din tineri, copii și părinți, a urmărit fascinați cum aceste figuri uriașe dansau, plângeau sau râdeau, transformând orașul într-un tărâm de basm.

Teatrul imersiv – o nouă dimensiune a artei dramatice

Teatrul imersiv, un concept relativ nou în peisajul teatral românesc, își face din ce în ce mai mult loc în cadrul festivalurilor pentru tineri. Spectatorii nu mai sunt privitori pasivi, ci sunt invitați să devină parte din poveste. Un astfel de exemplu îl va oferi piesa „Întâmplări stranii la Iași”, desfășurată într-o cafenea boemă din centrul Iașului. n festival dedicat tinerilor este, în esență, o platformă de experimentare. Tinerii regizori și actori pot explora forme neconvenționale de expresie și pot aborda subiecte care nu și-ar găsi locul în teatrele tradiționale.

Această libertate de expresie este esențială pentru tinerii creatori, deoarece le oferă ocazia să își definească stilul artistic, să își provoace limitele și să își construiască un dialog cu un public divers. Într-un oraș precum Iași, un festival de teatru pentru tineri înseamnă mult mai mult decât o serie de spectacole – este o poartă deschisă către noi moduri de a înțelege și de a trăi arta.

FITPTI este un festival care schimbă percepții și deschide minți.

Prin spectacole în locații neconvenționale, cu piese avangardiste și interactive, reușeste să transforme orașul într-o scenă imensă, deschisă tuturor. Fie că e vorba de spectacole imersive, păpuși gigantice sau monologuri într-o cafenea boemă, festivalul de teatru pentru tineri din Iași reprezintă un moment de regăsire pentru artiști și public deopotrivă.

Maura ANGHEL