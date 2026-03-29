Floriile romano-catolice deschid Săptămâna Patimilor. La Iași, credincioșii retrăiesc intrarea lui Isus în Ierusalim

Credincioșii romano-catolici din întreaga lume celebrează, duminică, Intrarea Domnului în Ierusalim, unul dintre cele mai importante momente care preced Paștele. Duminica Floriilor a deschis, în mod oficial, Săptămâna Patimilor, perioada în care comunitățile catolice retrăiesc, prin liturgie și rugăciune, marile momente ale pătimirii, morții și Învierii lui Isus Cristos. Potrivit calendarului romano-catolic, în 2026 Floriile sunt marcate pe 29 martie, iar Paștele pe 5 aprilie.

La Iași, în bisericile romano-catolice au fost celebrate slujbe speciale premergătoare Săptămânii Sfinte. Purtătorul de cuvânt al Diecezei Romano-Catolice de Iași, Adrian Blăjuță, a explicat semnificația profundă a acestei zile, una care îmbină bucuria primirii lui Cristos cu anticiparea dramatismului Patimilor.

„Retrăim împreună cu comunitățile noastre momentul în care Iisus Cristos a intrat triumfal în Ierusalim. Toți strigau «Osana, fiul lui David», doar că știm că după câteva zile, 5-6 zile, aceștia strigau «Răstignește-L, Răstignește-L». Este o duminică a contrastelor, de fapt și noi ne recunoaștem în atitudinea celor din Ierusalim, iar în Duminica Floriilor, la bisericile catolice, inclusiv și la Catedrala «Sfânta Fecioară Maria Regină» din Iași, se celebrează Tainele Sfinte, se citesc fragmentele evanghelice, fragmentul intrării lui Cristos în Ierusalim și totodată fragmentul pătimirii Domnului nostru Iisus Cristos pe roluri, iar aceste celebrări ne introduc în săptămâna aceasta deosebită, Mare și Sfântă, în care retrăim cele mai importante mistere ale mântuirii noastre”, a spus Adrian Blăjuță.

Mesajul transmis de reprezentantul Diecezei surprinde tocmai dubla semnificație a acestei zile: pe de o parte, intrarea triumfală a lui Isus în Cetatea Sfântă, întâmpinat cu ramuri și aclamații, iar pe de altă parte începutul drumului spre Cruce. De altfel, Duminica Floriilor este cunoscută în tradiția catolică și ca Duminica Patimii Domnului, tocmai pentru că liturgia acestei zile unește bucuria procesiunii cu lectura solemnă a pătimirii.

În comunitățile catolice din Iași și din întreaga Moldovă, această sărbătoare are o încărcătură aparte, pentru că deschide cea mai intensă perioadă spirituală din calendarul liturgic. După Duminica Floriilor urmează zilele decisive ale Săptămânii Sfinte, culminând cu Triduumul Pascal și cu sărbătoarea Învierii Domnului, celebrată anul acesta de romano-catolici la 5 aprilie. Programul oficial al Diecezei Romano-Catolice de Iași include, în această perioadă, celebrări specifice Săptămânii Sfinte și ale Paștelui.

În acest an, Paștele romano-catolic este celebrat cu o săptămână înaintea Paștelui ortodox, ceea ce face ca și Duminica Floriilor să fie marcată la date diferite în cele două calendare. Pentru romano-catolici, sărbătoarea de duminică reprezintă, astfel, poarta de intrare în cea mai solemnă și mai intensă săptămână a anului bisericesc.

Clara DIMA