Fostul hoţ de curent n-a mai putut fi condamnat pentru tentativa de omor

* între timp, acesta a decedat * victima, totodată şi agresor, concubinul nepoatei, a scăpat doar cu o pedeapsă la şase luni, cu suspendare

Soţii Mariana şi Vasile Dutcovici din Bârleşti, comuna Erbiceni, au fost judecaţi pentru furt de curent electric din reţeaua Delgaz Grid, dar au scăpat foarte ieftin. Prin sentinţa pronunţată pe 14 ianuarie 2022, cei doi au primit câte un an, dar cu amânarea executării pedepsei. După cum se ştie, în asemenea cazuri, condamnaţii sunt obligaţi să se prezinte periodic la Probaţiune şi să preseteze muncă neremunerată în folosul comunităţii.

La cei 79 de ani ai săi, lui Vasile i s-a părut prea înjositor şi prea ostenitor să iasă la dat cu sapa, prea complicată să meargă la consilierul de probaţiune. Comportament ce l-a costat libertatea. Pentru că, în octombrie 2022, cei de la Judecătoria Hârlău au decis revocarea amânării şi încarcerarea bătrânului în Penitenciarul Satu Mare. S-a îmbolnăvit şi, după doar câteva luni, a fost plasat în arest la domiciliu. S-a întors acasă, în Bârleşti şi nu mult a lipsit ca să devină cel mai vârstnic criminal din judeţ.

Era pe 26 august 2023, la orele prânzului, când a primit vizita nepoatei Daniela, care venise însoţită de concubinul ei, Florin M. Nu doar aşa, de florile mărului, ci pentru a restitui bătrânului o datorie de 100 lei şi pentru a lua de la el un bidon cu apă. Când au intrat în casa lui Vasile, acesta se afla pe pat, în camera cu televizorul, în partea dinspre verandă, loc în care s-a aşezat şi nepoata Daniela. Florin a luat loc în cealaltă margine de pat, gazda a adus o masă tip fantezie, a scos trei păhărele şi un litru de ţuică. Au ciocnit, Vasile a mai turnat un rând, Daniela a ieşit afară, să fumeze o ţigară. I-a sunat telefonul, care era la încărcat, în bucătărie, s-a dus să răspundă, gestul ei a declanşat toată grozăvia ce a urmat.

N-a reuşit cu cârja, i-a ieşit cu cuţitul

Gelos şi văzând că o sună un bărbat, Florin s-a dus după ea, a tras-o de păr până în dormitor, unde a izbit-o de pat, rupându-i câteva coaste. I-a mai dat şi doi pumni în figură, spărgându-i buza de jos. Vasile a intervenit, s-a ridicat din pat, şi-a luat cârja şi a încercat să-l lovească pe Florin. Mult mai tânăr, 39 de ani, acesta s-a ferit şi l-a împins pe bătrân, care, în cădere, s-a lovit de un butoi şi un scaun. Daniela şi-a ajutat bunicul să se ridice, iubitul ei a venit să-şi ceară scuze, dar Vasile nu i le-a acceptat. Şi-a înjunghiat musafirul, secţionându-i splina.

Urletele disperate ale femeii au oprit măcelul, tot ea a sunat la 112, Florin a ajuns la spital, a fost operat de urgenţă, dar până la vindecare au trecut 30 zile.

Lucrurile nu s-au oprit aici, amândoi bărbaţii s-au trezit cu dosar penal, în care erau atât inculpaţi, cât şi victime. Vasile pentru tentativă de omor, iar Florin pentru lovire sau alte violenţe.

Fiind în vârstă şi suferind de mai multe afecţiuni cronice, Vasile a decedat la sfârşitul anului trecut, dar procesul a durat până la finele săptămânii trecute. Pentru că Daniela s-a tot eschivat de la a da mărturie şi a veni în faţa instanţei, a trebuit adusă cu mandat.

Judecătorii n-au avut altă soluţie, decât să înceteze procesul penal împotriva lui Vasile, în timp ce Florin a primit şase luni, cu suspendare. Claudiu CONSTANTIN