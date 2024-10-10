Fostul ministru Nelu Tătaru a fost adus în urmă cu puţin timp la Direcţia Naţională Anticorupţie Iaşi.

El ar fi vizat de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită de la peste 100 de pacienţi.

Nelu Tătaru este deputat din partea PNL Vaslui, şi şeful Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor. În calitatea sa de parlamentar nu poate fi reţinut sau arestat preventiv fără avizul Camerei Deputaţilor.

Fost ministrul al Sănătăţii în perioada pandemiei, Nelu Tătaru este liderul PNL Vaslui şi deschide lista pentru Camera Deputaţilor, la alegerile parlamentare din 1 decembrie.