FOTO - „Câtă frunză și iarbă!” Zeci de camioane UMB surprinse pe șantierul A7 Bacău – Pașcani

Imagini spectaculoase de pe șantierele Autostrăzii Moldovei A7 au reaprins entuziasmul pasionaților de infrastructură din România. Noi cadre surprinse pe tronsonul Bacău – Pașcani, mai exact pe lotul 2 Trifești – Gherăești, arată o mobilizare impresionantă a constructorului român UMB, compania controlată de antreprenorul Dorinel Umbrărescu.

Fotografiile publicate de pasionații de infrastructură și realizate de Răducu Popa, cunoscut pentru monitorizarea șantierelor de autostrăzi, surprind o imagine rar întâlnită chiar și pentru proiectele majore de infrastructură: zeci de basculante UMB aliniate ca la paradă, parcate în zona nodului rutier Gherăești, în timpul pauzei de masă.

Coloanele de basculante portocalii ocupă o porțiune impresionantă din șantier, semn al unei mobilizări masive pe acest tronson din Autostrada Moldovei A7.

Lotul Trifești – Gherăești, aproape la jumătatea lucrărilor

Segmentul Trifești – Gherăești, parte a tronsonului Autostrada A7 Bacău – Pașcani, are o lungime de aproape 19 kilometri. Conform celor mai recente date ale CESTRIN, lucrările au ajuns la aproximativ 40% stadiu fizic.

Chiar dacă procentul pare promițător, proiectul se află sub presiunea timpului. Termenele stabilite prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt extrem de stricte, iar orice întârziere poate însemna pierderea unor fonduri sau mutarea finanțării pe componenta de împrumuturi.

De altfel, chiar Dorinel Umbrărescu a admis anul trecut că nu toate tronsoanele vor putea fi finalizate în același ritm. Potrivit planului anunțat de constructor, 95 de kilometri din autostradă, de la Adjudul Vechi până la Săbăoani, ar urma să fie gata până la finalul lunii august 2026. Restul segmentului, de aproximativ 27 de kilometri până la Pașcani, ar urma să fie terminat până pe 22 decembrie 2026.

Întrebarea care frământă comunitatea de infrastructură

Ieșirea din termenul PNRR pe anumite porțiuni ale autostrăzii a stârnit dezbateri aprinse în comunitatea pasionaților de infrastructură. Mulți se întreabă dacă nu ar fi posibilă accelerarea lucrărilor prin implicarea unor subcontractori sau prin creșterea și mai mare a mobilizării din teren.

Totuși, imaginile recente de pe șantier ridică o altă întrebare: se lucrează deja la capacitatea maximă posibilă? Coloanele impresionante de utilaje și camioane par să indice că pe aceste șantiere se desfășoară deja un efort logistic uriaș.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, estimează că 46 de kilometri dintre Adjud și Bacău vor fi deschiși circulației în perioada primăvară – vară 2026.

Aceștia fac parte din totalul de 124 de kilometri de autostradă care ar urma să fie dați în trafic anul acesta, până la Pașcani.

De altfel, progresul a început să se vadă deja pe teren. În decembrie 2025 au fost deschiși circulației 50 de kilometri din tronsonul Focșani – Bacău: 35,6 km – lotul Focșani – Domnești Târg, 14,4 km – lotul Domnești Târg – Răcăciuni.

Aceste inaugurări au reprezentat primul mare pas în realizarea autostrăzii care ar urma să lege București de nordul Moldovei.

În timp ce termenele și calculele financiare continuă să provoace dezbateri, imaginile cu zeci de camioane UMB aliniate pe șantierul de la Gherăești transmit un mesaj clar: lucrările pe Autostrada Moldovei A7 sunt în plină desfășurare. Daniel BACIU