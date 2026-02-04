FOTO - „Inima autostrăzilor Moldovei” prinde contur la Pașcani

* nodul rutier turbion A7–A8, o construcție unică în România, avansează în forță

Lucrările la nodul rutier de tip turbion de la intersecția autostrăzilor A7 și A8, în zona Pașcani – Sodomeni, județul Iași, intră într-o nouă etapă de intensitate maximă. Constructorul UMB, alături de partenerii săi, a mobilizat tot mai multe utilaje grele și echipe de muncitori, transformând șantierul într-un adevărat furnicar industrial.

Considerat cel mai complex nod rutier construit vreodată în România, nodul de la Pașcani va deveni piesa-cheie care va lega Autostrada Moldovei (A7) de Autostrada Unirii (A8), un punct strategic cu impact major asupra mobilității regionale, economiei și conectării Moldovei la rețeaua europeană de transport.

Un proiect fără precedent: 12 pasaje, 15 kilometri de bretele și viteză de autostradă

Nodul rutier de tip turbion de la Pașcani este o investiție fără echivalent în infrastructura rutieră românească. Proiectat pentru o viteză de circulație de 80 km/h, cu o rază minimă a bretelelor de 400 de metri, nodul va permite fluxuri rapide și sigure de trafic, fără opriri sau intersecții clasice.

Construcția va include 8 bretele principale, 12 pasaje rutiere (dintre care 8 pasaje aferente Autostrăzii A7, 4 pasaje aferente Autostrăzii A8), 5 podețe, 15 kilometri lungime cumulată a bretelelor.

Prin configurația sa, nodul turbion elimină conflictele de trafic și reduce semnificativ riscul de accidente, fiind inspirat din marile noduri rutiere din Europa de Vest. Daniel BACIU