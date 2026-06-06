Una dintre cele mai importante intervenții asupra infrastructurii rutiere din municipiul Iași se află în faza de execuție. Prima etapă a proiectului demodernizare a Pasajului Socola presupune realizarea unei șosele de subtraversare, o soluție tehnică menită să permită preluarea unei părți importante a fluxului de trafic și să reducă presiunea asupra actualei infrastructuri rutiere.

O parte importantă a traficului va fi redirecționată prin zona Gării Socola și pe traseul care traversează strada situată în spatele Liceului „Sturza”, cu ieșire spre șoseaua Bucium. Constructorii au la dispoziție doar câteva luni pentru finalizarea acestei etape esențiale.

Potrivit reprezentanților administrației locale, subtraversarea nu reprezintă doar o soluție temporară pentru perioada lucrărilor, ci va deveni o componentă permanentă a sistemului rutier din zonă. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a precizat că noua șosea va rămâne funcțională și după încheierea șantierului, contribuind pe termen lung la fluidizarea circulației.

După finalizarea acestei prime faze, proiectul va intra într-o etapă mult mai complexă și mai spectaculoasă din punct de vedere tehnic. Pasajul Socola va fi supus unui amplu proces de consolidare și modernizare, care va include intervenții asupra structurii existente și operațiuni dificile de demontare și înlocuire a unor elemente esențiale.

Lucrările la Pasajul Socola au început după predarea ultimelor amplasamente necesare constructorului, marcând debutul unui proiect așteptat de ani de zile de șoferii care tranzitează zilnic una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului.

Investiția este estimată la aproximativ opt milioane de lei și are ca obiectiv principal creșterea capacității de circulație și reducerea blocajelor care se formează frecvent la intrarea și ieșirea din municipiu.

Momentul cel mai sensibil pentru trafic va fi cel al demontării grinzilor pasajului. Atunci vor intra în vigoare restricții importante de circulație, iar șoferii vor fi nevoiți să utilizeze rute alternative. Daniel BACIU