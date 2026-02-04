FOTO - Esplanadă nouă în inima Iașului. Centrul orașului se închide pentru mașini

Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai importante intervenții urbane din ultimii ani. Lucrările pentru realizarea noii esplanade din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” vor începe în acest an, autoritățile locale anunțând un proiect amplu de punere în valoare a simbolului cultural al orașului. Centrul orașului intră astfel într-o nouă etapă urbană, în care mașinile fac un pas înapoi, iar cultura, pietonii și spațiul public recâștigă prim-planul.

Investiția se ridică la aproximativ 30 de milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene nerambursabile, iar termenul de implementare este estimat la doi ani. Proiectul urmărește nu doar o reamenajare estetică, ci și o reconfigurare funcțională a unuia dintre cele mai frecventate spații publice din municipiu.

Parc urban modern, în jurul unui monument emblematic

Zona verde din jurul teatrului va fi reamenajată integral, după modelul parcului realizat recent între Mitropolia Moldovei și Bucovinei și clădirea Teatrului Național. Esplanada va deveni un spațiu urban coerent, deschis, adaptat atât evenimentelor culturale, cât și utilizării zilnice de către ieșeni și turiști.

Un element sensibil al proiectului îl reprezintă relocarea Teatrului Cub, care va fi mutat pe strada Agatha Bârsescu. Mutarea face parte dintr-un proiect distinct, ce va necesita o finanțare separată, și va permite eliberarea completă a esplanadei pentru lucrările de modernizare.

Primarul Mihai Chirica a subliniat că durata estimată a proiectului este de aproximativ 24 de luni, termen influențat și de lucrările speciale de descărcare arheologică, obligatorii într-o zonă cu valoare istorică ridicată. Aceste intervenții pot afecta calendarul, dar sunt esențiale pentru protejarea patrimoniului.

Centrul Iașului se închide pentru mașini

Proiectul noii esplanade a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” nu aduce doar o schimbare de imagine, ci o redesenare radicală a circulației în centrul Iașului. Mai multe străzi-cheie vor fi eliberate de trafic auto, iar monumentele istorice vor deveni puncte centrale ale unui spațiu urban dedicat pietonilor și transportului public.

Una dintre cele mai importante modificări vizează strada Cuza Vodă, pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu I.C. Brătianu și Mănăstirea Dancu. Circulația auto va fi interzisă complet, accesul fiind permis doar tramvaielor și pietonilor. Liniile de tramvai vor fi delimitate clar, prin bolarzi de beton, pentru a separa fluxurile și a spori siguranța.

Sensul giratoriu din jurul statuii lui Miron Costin va fi desființat, la fel și locurile de parcare din jurul monumentului. Statuia va fi pusă în valoare printr-un concept modern de iluminat arhitectural, de tip „ploaie de lumini”, care va transforma zona într-un reper vizual nocturn.

Și strada Matei Milo va deveni exclusiv pietonală. În plus, parcarea de la intersecția cu strada Agatha Bârsescu ar putea fi desființată, pentru a permite extinderea spațiilor verzi și realizarea unor alei de promenadă, integrate în noua esplanadă culturală.

Spațiul verde din jurul Teatrului Național datează din 1896, anul recepției clădirii teatrului, și a fost modificat ultima dată în 1955. Teatrul Cub, construit în 2008 ca structură provizorie, urmează să fie relocat, pentru a reda unitatea și coerența ansamblului urban.

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a fost realizată de Youplan Development SRL Iași și include toate studiile și avizele necesare – de la cele geologice și topografice, până la avizele de mediu, utilități, Comisia de Circulație și Poliția Rutieră. Indicatorii tehnico-economici și devizul general au fost aprobați de Consiliul Local în ședința din 20 mai 2025.

O nouă axă culturală în inima Iașului

Proiectul nu se oprește la esplanada Teatrului. El include consolidarea și reabilitarea Filarmonicii, lucrări la Catedrala Mitropolitană și intervenții în zona culturală adiacentă. Odată cu finalizarea modernizării esplanadei, estimată pentru octombrie, Iașul va câștiga o nouă axă culturală pietonală, care va lega Mitropolia de Colegiul de Arte.

Centrul orașului intră astfel într-o nouă etapă urbană, în care mașinile fac un pas înapoi, iar cultura, pietonii și spațiul public recâștigă prim-planul. Dacă termenele vor fi respectate, Iașul ar putea câștiga, în următorii ani, un nou centru urban de referință, care să pună în valoare patrimoniul istoric și să răspundă nevoilor unui oraș în plină transformare.

