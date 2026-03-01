*refacerea podului care leagă zona Ciric–Ignat–Aurel Vlaicu a împins traficul pe rute de ocolire și pe străzi secundare, spre disperarea șoferilor și a părinților cu copii la școlile din apropiere * în Green Park, rezidenții reclamă „scurtături” printre blocuri și mizerie împrăștiată zilnic * lucrările au sufocat inclusiv traficul pe Vasile Lupu, iar zona Dr. Savini a devenit un furnicar la orele de vârf * administrația indică finalizarea până la începutul anului școlar 2026–2027, dar oamenii spun că nu mai au încredere în termene

Podul Aurel Vlaicu, cel care trece peste pârâul Ciric, a devenit, în ultimele săptămâni, punctul zero al nervilor din această parte a Iașului: un șantier care, pentru cei care îl trăiesc zilnic, pare că înaintează prea încet, în timp ce efectele se văd imediat și brutal pe străzile din jur.

Ocolurile au transformat drumurile de cartier în trasee de tranzit. Șoferii caută rute mai scurte, aplicațiile de navigație „împing” mașinile prin ansambluri rezidențiale, iar în Green Park – unde, spun localnicii, infrastructura era deja fragilă – noroiul și praful sunt aduse și împrăștiate la fiecare tură. „Traficul este deviat prin cartierul Green Park, pe o stradă privată”, a declarat Irinel Bucur, locatar al zonei, atrăgând atenția asupra blocajelor și a costurilor care riscă să cadă pe umerii rezidenților.

Între timp, presiunea nu se vede doar pe străzile secundare, ci și pe arterele mari care preiau devierea. Locuitorii spun că lucrările au blocat și traficul pe Vasile Lupu, unde cozile se formează rapid, iar intersecțiile se „înfundă” la orele de vârf. În același timp, zona Dr. Savini a devenit un adevărat furnicar: mașini care caută ieșiri alternative, părinți care încearcă să ajungă la timp cu copiii, șoferi care întorc sau schimbă banda în ultimul moment, într-un peisaj de aglomerație care se mută, de la o zi la alta, ca o pată de ulei.

Tătărașiul a devenit polul nervilor

Pentru părinți, problema nu e doar disconfortul, ci imprevizibilul: dimineți care se rup în două între coloane, noroi și intersecții înfundate. Dincolo de nervi, sunt și cifrele. Reconstrucția podului este parte din proiectul de modernizare a străzii Aurel Vlaicu (tronsonul II), iar documentele publice indică valoarea totală a proiectului de 18.153.276,88 lei, cu un contract de execuție de 11.670.772,67 lei, plus finanțare inclusiv prin Programul „Anghel Saligny” (menționată ca alocare de la bugetul de stat). În comunicările oficiale, podul reconstruit este prezentat cu 11,60 m lungime și 15,40 m lățime, parte a modernizării dintre intersecțiile cu Ion Creangă și Ignat și până spre limita administrativă a municipiului.

Administrația a transmis și ținta de calendar: finalizarea până la începerea anului școlar 2026–2027. Doar că, în cartier, termenul sună mai degrabă ca o promisiune abstractă. Oamenii spun că văd prea mult „provizoriu” și prea puțin progres vizibil, iar scepticismul crește cu fiecare ploaie care lasă glod pe străzi și cu fiecare zi în care „scurtăturile” devin rutină.

„Podul Aurel Vlaicu de peste pârâul Ciric va rămâne închis”, este mesajul transmis public de administrația locală, odată cu anunțul ordinului de începere. Între acest „rămâne închis” și viața reală a celor care fac naveta zilnic, duc copiii la școală sau încearcă să intre și să iasă dintr-un complex rezidențial, diferența o măsoară noroiul, ocolul și timpul pierdut în trafic, iar acum, tot mai des, și nervii consumați pe Vasile Lupu și în furnicarul din Dr. Savini.

Dan DIMA