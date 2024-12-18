Gadgeturile câștigă tot mai mult teren în fața clasicelor țigări, la Iași

Fumatul, unul dintre cele mai răspândite vicii la nivel global, care are efecte devastatoare pe termen lung, este la modă și printre tinerii ieșeni. Conform specialiștilor, se pare că acest fenomen debutează la vârste tot mai fragede, iar acest fapt poate fi considerat cu adevărat îngrijorător.

Psihiatrii caută în permanență o explicație pentru acest lucru, iar lupta cu gadgeturile tot mai atrăgătoare pentru fumat, cu diverse arome și culori, devine tot mai grea. „De multe ori este vorba despre un factor social. Acest viciu, fumatul, joacă un rol important pentru anumite persoane când vine vorba despre socializare. Totodată, tinerii, care fumează de la vârste fragede, simt presiunea grupului din care fac parte, a prietenilor, a colegilor. Mulți dintre ei au contact cu acest viciu deoarece nu își doresc să fie excluși din anumite grupuri. Există acest obicei, de a-i marginaliza pe cei care nu se aliniază obiceiurilor unui grup. De multe ori, foarte multe lucruri importante se discută la o țigară, iar tinerii nu vor să piardă aceste lucruri”, a precizat dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator al programelor NoAddict.

Lupta cu gadgeturile pentru fumat, tot mai aprigă

Conform cadrelor medicale, noile gadgeturi pentru fumat, care au intrat puternic pe piața din România, pot reprezenta un real pericol pentru sănătatea. Având diverse arome și culori, aceste dispozitive performante atrag foarte mulți minori, mai spus specialiștii. Chiar dacă sunt prezentate ca fiind mai puțin nocive decât clasicele țigări, cadrele medicale trag un semnal de alarmă și susțin că încă nu se cunosc efectele pe termen lung. „În primul rând, trebuie să spunem că nu există noțiunea de fumat sănătos. Fumatul nu are niciodată efecte pozitive, bune, asupra organismului uman. Este adevărat, aceste țigări electronice nu sunt la fel de dăunătoare ca țigările clasice, dar esența rămâne. Toxinele conținute de țigară tot sunt inhalate. Pe o scară a periculozității, cele mai nocive sunt țigările clasice, în funcție de conținutul de nicotină. Și cei care fumează pipă inhalează acel fum, dar ei sunt predispuși mai ales la cancer de buză. Apoi, vin aceste țigări moderne, care sunt și ele periculoase. Există riscul de apariție a cancerului de laringe, în special din cauza nicotinei dar și a substanțelor pe care le conțin țigările electronice. Fumatul este prima cauză a apariției cancerului de laringe”, a precizat prof. dr. Dan Mârțu, medic primar ORL. Cristian ANDREI