Gâlceavă politică pe tema alegerii vicepreședinților CJ

În urma informațiilor vehiculate în mass-media referitoare la anularea mandatelor celor doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Iași – Marius Dangă și Sorin Afloarei – la contestația făcută de AUR, care a protestat pentru modul ilegal în care ci doi au fost numiți (înainte de stabilirea comisiilor de specialitate din cadrul instituției), conducerea CJ precizează că nu a primit nicio informare în acest sens de la Instituția Prefectului Județul Iași.

Mai mult, susțin cei din CJ, „procedura de alegere a celor doi vicepreședinți a fost făcută cu respectarea Codului Administrativ și a prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019”. „Consiliul Județean Iași a luat act de încercările flagrante de încălcare a legii și de presiunea politică exercitată asupra Instituției Prefectului pentru atacarea în contencios administrativ a Hotărârii Consiliului Județean Iași de alegere a celor doi vicepreședinți, motiv pentru care a solicitat un punct de vedere privind aplicarea prevederilor OUG 57/2019 la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Prin adresa nr. 262630 a MDLPA, din data de 11.12.2024, care a fost înaintată atât Consiliului Județean, cât și Instituției Prefectului, este confirmată legalitatea mandatelor celor doi vicepreședinți și faptul că în alegerea acestora a fost respectat Codul Administrativ și legislația în vigoare... Apreciem că pentru alegerea vicepreședinților consiliilor județene în anul 2024 sunt aplicabile prevederile art.188 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, potrivit cărora Consiliul Județean alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți, Codul administrativ necondiționând alegerea acestora de validarea mandatelor și de depunerea jurământului de către toți consilierii județeni. Astfel, din coroborarea celor menționate anterior, apreciem că adoptarea hotărârii care are ca obiect alegerea vicepreședinților consiliului județean lași (HCJ nr.379/2024) nu s-a realizat în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean lași, ci în aplicarea prevederilor Codului administrativ, ceea ce are drept consecință adoptarea hotărârii supuse analizei în conformitate cu prevederile legale”, se arată în comunicatul transmis presei, ieri, de conducerea CJ Iași.

Reprezentanții administrației județene susțin că orice încercare de a anula Hotărârea Consiliului Județean Iași, adoptată legal, „ar însemna o ignorare a punctului de vedere al legiuitorului și o încălcare flagrantă a legii de către Instituția Prefectului Județului Iași”. Carmen DEACONU