GALERIE FOTO - A început împodobirea cu flori a raclei Sfintei Paracheva. De 21 de ani, familia Buștei din București împodobește racla

La fiecare mijloc de octombrie, Iașul devine locul de pelerinaj pentru mii de credincioși veniți să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Printre aceștia se află și o familie din București care, de mai bine de douăzeci de ani, împodobește racla cu flori și un veșmânt nou, o tradiție începută într-un mod neașteptat și profund emoționant.

Totul a început în anul 2001, când femeia, însărcinată cu a treia fetiță, a avut un vis în care Sfânta Parascheva i-a spus că va naște o fetiță de care va avea grijă. Fetița s-a născut cu două zile înainte de sărbătoarea Sfintei, iar din acel moment, legătura spirituală cu Cuvioasa a devenit o constantă în viața familiei.

Cu timpul, familia a decis să își exprime recunoștința față de Sfânta printr-un gest simbolic – împodobirea baldachinului în care este așezată racla cu flori. Prima încercare, în 2004, a fost plină de provocări. Cuplul a ajuns la Iași cu un camion de flori, dar fără o echipă de organizare, ploaia torențială și frigul păreau să le pună piedici la fiecare pas. Însă, printr-o coincidență miraculoasă, un prieten aflat în oraș cu o echipă de organizatori le-a venit în ajutor, iar baldachinul a fost împodobit cu flori roșii și albe, creând o atmosferă de sărbătoare care a impresionat atât credincioșii, cât și preoții din Catedrală.

Un alt moment de profundă emoție a fost când familia a aflat că veșmântul donat de ei a fost cel ales pentru a acoperi racla Sfintei Parascheva. „A fost o minune”, a mărturisit femeia, explicând cât de mult a însemnat acest gest pentru ei.

De atunci, familia din București revine în fiecare an la Iași, păstrând tradiția împodobirii baldachinului. Copiii lor au crescut cu această tradiție și își doresc să o ducă mai departe, asigurând continuitatea acestui gest de credință și recunoștință față de Sfânta Parascheva.