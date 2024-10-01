GALERIE FOTO - Picături pentru viață

Sub luminile blânde ale unei dimineți de toamnă, liniștea holurilor Centrului de Transfuzii din Iași a fost întreruptă de vocile calde și pline de speranță ale voluntarilor Clubului Inner Wheel. 1 octombrie, când se celebrează Ziua Medicului și Ziua de Conștientizare a Cancerului de Sân, a devenit un prilej de a aduna suflete și gesturi nobile într-o campanie de donare de sânge, un gest simbolic de recunoștință pentru medici și de solidaritate cu cei aflați în lupta cu boala.

Peste 100 de persoane, membri ai comunității ieșene, s-au alăturat acestei inițiative. Donatorii, cu mâinile întinse pentru a dărui o picătură de viață, au creat un tablou vibrant al unui oraș care își arată adevărata inimă: plină de generozitate și dorința de a sprijini sănătatea și educația. Printre ei, femei și bărbați de toate vârstele, fiecare având povestea sa, dar uniți de aceeași cauză – aceea de a face bine.

În acest spațiu dedicat speranței, membrele Clubului Inner Wheel Iași au marcat și un an de activitate, un timp în care au adus alături oameni cu inițiative îndrăznețe și profund necesare. Prin proiectele inedite, clubul își propune nu doar să sprijine sănătatea fizică, ci și să întărească educația, să cultive valori și să inspire o nouă generație de oameni aflați în slujba binelui.

„A dona sânge este un act de altruism, dar și o declarație de iubire față de cei care au nevoie de noi”, a fost mesajul Clubului Inner Wheel, subliniind că această campanie nu a fost doar despre recoltarea de sânge, ci și despre conștientizarea importanței prevenirii și tratamentului cancerului de sân, una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor.

„Eu sunt un donator constant”

Într-o atmosferă învăluită în rafinament și compasiune, fiecare gest a conturat o poveste de curaj și sprijin pentru cei care se confruntă cu boala. „Pentru mine, donarea de sânge este un gest simplu, dar cu un impact profund, care poate face o diferență semnificativă în viețile altora. Este un gest care poate salva vieți și ajuta la tratamentele pacientilor care au nevoie de transfuzie. După cum s-a văzut și astăzi, este o modalitate prin care comunitățile se unesc pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate, în special în situații de urgență sau în cazul bolilor cronice care necesită transfuzie frecventă. Consider ca donarea de sânge nu doar că ajută la salvarea vieților, dar contribuie și la crearea unei culturi a solidarității și generozității în comunități. Fiecare gest contează și poate aduce o schimbare semnificativă”, a spus arhitectul Raluca Zaharia, una dintre membrele Clubului Inner Wheel Iași.

Donatorii au plecat cu zâmbete și cu inimile mai ușoare, știind că, prin simplul lor gest, au putut face diferența pentru un om aflat în suferință. „Am vrut să donez sânge pentru că este un gest simplu care poate salva vieți. Este o modalitate directă de a contribui la sănătatea celor care au nevoie de transfuzie și de a ajuta comunitatea”, a transmis Alina Hodoroabă, președinta în exercițiu a Clubului Inner Wheel Iași. „Cum altfel decât alături de comunitate am putea fi? Acesta este și crezul nostru”, au completat Cristina Cioancă și Simona Iulia Hodoroabă, membre ale boardului clublului care ieri au adus o tușă specială pe tabloul asistenței comunitare din Iași.

Inner Wheel Iași continuă să scrie povestea implicării în comunitate, iar această campanie nu a fost doar despre donare de sânge – a fost despre dăruirea unei părți din sufletul colectiv, un pas mic spre un viitor în care sănătatea și educația vor fi valori fundamentale.

Cu o eleganță și rafinament aparte, această zi a fost una vibrantă, plină de însemnătate. Medici, donatori, voluntari – toți au adus câte o părticică din ei pentru a face lumea mai bună, mai sănătoasă, mai plină de speranță.

Maura ANGHEL