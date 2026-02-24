Rediu, capitala glodului. Bătaie de joc cu acte în regulă, la câțiva kilometri de Iași

* la Rediu, după primele zile mai calde, străzile se transformă din nou în capcane de noroi * locuitorii de pe strada Fermei și din zonele adiacente spun că nu mai pot circula normal, iar acolo unde s-a intervenit recent, pământul s-a surpat * Primăria invocă faptul că „amplasamentul e predat constructorului”, iar oamenii rămân cu bocancii înfipți în glod și cu mașinile încurcate pe drumuri care arată „ca după război”

În Rediu, dezghețul nu aduce primăvara, ci reluarea aceleiași umilințe: noroi până la glezne, șleauri adânci, drumuri care îți înghit pașii și îți scutură suspensiile. Oamenii s-au plâns administrației și, în lipsa măsurilor, au reluat războiul pe rețelele sociale, unde descriu, fără menajamente, starea străzilor și sentimentul că nu mai contează ca locuitori, ci doar ca decor pentru promisiuni și poze. „Cred că sunt multe străzi care pot concura la categoria cea mai înglodata. Inclusiv a mea. În așteptarea asfaltului, într-un orizont de timp de ordinul secolelor, poate măcar puțină piatră primim. În atâta risipă pentru filmări și poze, chiar că nu ar mai conta și ceva risipă pentru oameni”, scrie prof. Monica Coțofan, într-un schimb de comentarii care a adunat reacții de la vecini aflați în aceeași situație.

Miruna Diana pune degetul pe rană și spune că problema nu e doar disconfortul, ci blocajul efectiv: „La fel și pe străzile în care nu s-a lucrat încă la canalizare. Nu vreți să știți cum este când plouă, nici mașinile nu pot întoarce”.

Pe strada Șoimului, nervii sunt deja întinși la maximum. Ionuț Sergiu Păstravanu descrie un tablou pe care administrația locală îl evită, dar pe care oamenii îl trăiesc zilnic: „Pe strada Șoimului parcă a venit războiul! Camioanele supraîncărcate au trecut pe solul umed și s-a sfărâmat tot asfaltul! Cine plătește reparațiile, cine răspunde când infrastructura cedează, iar comunitatea rămâne cu paguba?”.

În același fir de discuții, Irina Gorodea rezumă amar situația: „Bine ați venit în club!”, ca și cum glodul ar fi devenit semn de apartenență, nu motiv de rușine publică. Ionuț Sandu scrie, cu ironie neagră, ceea ce mulți spun pe la colțuri: „Trebuie să se vadă ‘că se face’ și aia e… Să repari și să cureți nu este prins în caietul de sarcini”. Iar Daniela Constantinescu reclamă consecințe directe ale lucrărilor: „Au stricat intrarile pe străzile private, au înfundat cu pământ șanțul de scurgere…, au umplut cu apă cu noroi căminele de apă făcute din banii noștri!”.

Prim ăria aruncă pisica în curtea constructorului

Dincolo de revoltă, apare o informație-cheie: oamenii au mers să discute cu primarul, dar li s-a spus că primăria nu poate interveni pentru că zona este „predată constructorului”. George Olaru, locuitor al zonei, descrie episodul cu nume și cifre: „Un grup de cetățeni care locuiesc pe strada Fermei sau străzile adiacente au fost să discute cu domnul primar, însă în momentul de față primăria Rediu nu poate să intervină pe strada Fermei, amplasamentul fiind predat constructorului, Ungureanu Trans”.

Mai mult, el spune că „în ziua întâlnirii, constructorul a întins câțiva metri cubi de piatră, maxim 15–20 de metri liniari în zona intersecției cu strada Freziilor și încă 15–20 ml în zona cu șoseaua Rediu”, adăugând că „unde este piatra pusă, se vede că se circulă mult mai bine”. Doar că, subliniază George Olaru, „pe 90% din stradă se circulă foarte greu cu mașina. De circulat pe jos nici nu mai vorbim. Te afunzi în noroi”. Iar peste asta vine afirmația care ar trebui să declanșeze verificări urgente: „Mai nou s-a și surpat locul unde s-au făcut lucrări. E un mare pericol acolo”.

Aici e miezul scandalului: nu vorbim doar despre „neplăceri de șantier”, ci despre siguranță publică și despre responsabilitate. Dacă ieri s-a intervenit și azi pământul a cedat, întrebarea nu mai e „când se asfaltează”, ci cine garantează lucrarea și cine răspunde dacă se întâmplă un accident. Într-o comună lipită de Iași, cu trafic în creștere și cu străzi pe care circulă copii, părinți, mașini, utilaje, „a înota prin glod” nu e folclor local: e semn de administrație care pierde controlul sau pasează vina, în timp ce oamenii plătesc, la propriu, cu nervii, banii și riscul.

Maura ANGHEL

