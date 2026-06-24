Sânzienele au adus momente speciale la Catedrala Romano-Catolică din Iași. 10 diaconi au devenit preoți

Ziua de Sânziene a adus o sărbătoare deosebită la Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași. Zece diaconi au fost hirotoniți preoți miercuri, 24 iunie 2026, în cadrul Sfintei Liturghii prezidate de PS Iosif Păuleț, episcopul Diecezei de Iași.

Catedrala a devenit neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși veniți din toate colțurile țării. Familii, apropiați și membri ai comunităților din care proveneau cei zece diaconi au dorit să le fie alături într-unul dintre cele mai importante momente ale vieții lor. Mulți dintre participanți au purtat straie tradiționale și s-au bucurat că au putut fi prezenți la Iași într-o zi de mare sărbătoare. Lor li s-au alăturat tineri din Organizația Națională „Cercetașii României”, care au susținut prin prezența lor solemnitatea evenimentului.

Cine sunt noii preoți

Punctul central al ceremoniei l-au reprezentat impunerea mâinilor de către PS Iosif Păuleț și rostirea rugăciunii de consacrare. Potrivit învățăturii Bisericii Catolice, prin acest ritual a fost invocată revărsarea Duhului Sfânt și acordarea darurilor necesare slujirii preoțești.

Șase dintre cei hirotoniți au absolvit Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași. Este vorba despre Dominic Brandiu, din Parohia „Sfântul Gheorghe” din Lilieci, Iosif-Eduard Budău, din Parohia „Nașterea Sfintei Fecioare Maria” din Valea Seacă, Laurențiu Diac, din Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Bacău, Ioachim Doboș, din Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Horgești, precum și Alexandru Mârț și Daniel Mîrț, ambii din Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Pildești.

Au mai fost hirotoniți Alexandru-Cristinel Chiricheș, din Congregația „Fiii Iubirii Milostive”, originar din Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Luizi-Călugăra, și Laurențiu Frâncu, din Ordinul Carmelitan, provenit din Parohia „Sfântul Anton” din Faraoani. Cei opt depuseseră în seara zilei de 23 iunie profesiunea de credință, jurământul de fidelitate și declarația de asumare a obligațiilor slujirii preoțești.

Grupul a fost completat de doi frați franciscani minori conventuali: Gabriel-Ștefan Mureșan, din Parohia „Sfântul Anton de Padova” din Baia Mare, și Florin Marian Nistor, originar din Huta-Certeze, filiala Târșolț.

O tradiție importantă pentru Dieceza de Iași

Hirotonirea a avut loc în solemnitatea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Alegerea zilei de 24 iunie pentru hirotonirile sacerdotale a continuat o tradiție cu o semnificație aparte pentru Dieceza Romano-Catolică de Iași. Odată cu primirea sacramentului Preoției, cei zece au dobândit misiunea de a celebra Sfânta Liturghie, de a administra sacramentele și de a sluji în comunitățile în care urmau să fie trimiși.

Pentru ziua de 25 iunie a fost programată, în capela Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, o Liturghie de mulțumire. Celebrarea urma să marcheze încheierea perioadei de formare și începutul misiunii sacerdotale a celor zece noi preoți.

Maura ANGHEL