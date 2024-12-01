GALERIE FOTO - Ziua în care românii au respirat speranță

În Bogdănești, sat al comunei ieșene Horlești, dimineața alegerilor a început cu o liniște încărcată de emoție. Aerul rece de decembrie a tăiat răsuflarea tuturor, dar peste sat s-a așternut o lumină caldă, parcă trimisă să însoțească această importantă zi. Casele, unele cu acoperișuri scuturate de timp, altele îmbrăcate în straie noi, au părut să privească înspre ulițele pe care oamenii s-au adunat, rând pe rând, ca la o sărbătoare mare.

Și chiar așa a fost. 1 Decembrie, ziua care odinioară unise o țară întreagă, a coincis cu momentul votului pentru alegerile parlamentare. Până la prânz, peste 100 de oameni (din cei peste 500 înscriși pe liste) au intrat în secție și au votat cu gândul la mai bine. Alții și-au îmbrăcat straiele naționale, pe care fiecare cusătură purta o poveste moștenită de generații.

Secția de votare, amenajată în grădiniță, a devenit locul unde întreaga comunitate și-a găsit glasul. Bătrânii au mers încet, dar hotărât, unii sprijiniți de bastoane sau de mâinile celor tineri. Copiii au alergat în jurul lor, gălăgioși, nepăsători la gravitatea momentului, dar au adus o lumină aparte cu zâmbetele lor. Între generații, un schimb tăcut de priviri a unit trecutul cu viitorul.

În sat, pe ulițele care odinioară duceau doar spre lanuri și livezi, s-a simțit un freamăt aparte. Din bucătăriile încălzite, mirosul de pâine s-a amestecat cu aerul curat al dimineții de iarnă. În curți, stegulețe tricolore au fluturat timid, aduse parcă la viață de suflul unei speranțe colective.

Timpul a părut să se oprească atunci când oamenii au intrat în cabina de vot. Acolo, fiecare decizie s-a transformat într-un gând pentru un viitor mai bun, pentru o lume în care rădăcinile lor să fie protejate și roadele muncii lor respectate. În afara secției, sătenii au schimbat câteva vorbe, dar mai ales zâmbete. A fost un sentiment ciudat de unitate, rar simțit în zilele obișnuite.

Maura ANGHEL