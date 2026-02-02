Ger ucigaş. Zeci de persoane fără adăpost, salvate de Primărie

De câteva zile gerul loveşte fără milă, temperaturile coborând până la -13°C. Una dintre victimele gerului este un bărbat de 60 de ani din localitatea Osoi, comuna Comarna, a fost găsit în casă în stare critică, cu hipotermie severă. Temperatura corpului său scăzuse alarmant până la 22,4 grade Celsius, iar în timpul transportului spre Spitalul „Sfântul Spiridon” a suferit un stop cardio-respirator.

Echipajul de la Ambulanţă a acţionat rapid, aşa că manevrele de resuscitare şi reîncălzirea activă i-au salvat viaţa. „În timpul transportului, pacientul a suferit stop cardio-respirator, fiind iniţiate imediat manevrele de resuscitare. Pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe, unde eforturile echipei medicale au avut succes, fiind obţinută revenirea circulaţiei spontane. După măsurile de reîncălzire activă, temperatura corporală a crescut până la 30 de grade Celsius. În prezent, bărbatul are tensiune arterială şi frecvenţă cardiacă în limite normale, este conştient, cooperant, însă uşor confuz”, a declarat dr. Diana Cimpoeşu, şefa UPU de la Spitalul Sf. Spiridon.

Din fericire, între timp bărbatul şi-a mai revenit puţin. Este conştient, stabil şi cooperant, sub supraveghere atentă pentru eventualele complicaţii.

În paralel, autorităţile au luat măsuri pentru cei fără adăpost.

Gerul extrem, 69 de persoane fără adăpost au fost preluate de pe străzi şi aduse în siguranţă la Baia Comunala şi la Centrul CA Rosetti, unde pot petrece noaptea departe de temperaturile mortale de afară. „Gerul este extrem de periculos, mai ales pe timpul nopţii. În unele cazuri, intervenţia noastră a făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte pentru mulţi oameni”, a spus primarul Iaşului, Mihai Chirica.

Şi pentru următoarea perioadă previziunile meteorologice avertizează că ne vom confrunta cu temperaturi extrem de scăzute.

Medicii spun că iarna poate fi necruţătoare, iar fiecare minut contează atunci când temperaturile coboară sub zero.

Dr.Tudor Ciuhodaru atrage atenţia asupra riscurilor gerului extrem şi oferă câteva recomandări esenţiale: „Evitaţi să ieşiţi afară pe perioade îndelungate fără îmbrăcăminte adecvată. Purtaţi haine groase, straturi multiple şi accesorii care să protejeze extremităţile (mănuşi, căciulă, şosete groase). Persoanele în vârstă şi bolnavii cronici trebuie să rămână cât mai mult în locuinţe încălzite. În cazul în care observaţi pe stradă persoane fără adăpost, anunţaţi autorităţile sau aduceţi-le la centrele special amenajate”. Laura RADU