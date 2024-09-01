Grădinița cu program prelungit din Bucium, gata de inaugurare

* investiția, în valoare de 5,9 milioane de lei (circa 1,24 milioane euro), reprezintă una dintre cele mai mari de acest fel din învățământul preuniversitar ieșean * noua grădiniţă din Bucium este compusă dintr-o clădire P+E, cu o suprafaţă construită desfăşurată de 1.645 metri pătrați

În perioada următoare, municipalitatea va inaugura oficial noua grădiniță din cartierul Bucium, construită cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) al Uniunii Europene – Axa 4.4 „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”. Investiția, în valoare de 5,9 milioane de lei (circa 1,24 milioane euro), reprezintă una dintre cele mai mari de acest fel din învățământul preuniversitar ieșean, termenul de finalizare a lucrărilor fiind de 36 de luni. „Copiii din zona Bucium se vor bucura de cele mai bune condiții de învățare, în cadrul noii grădinițe pe care am construit-o cu fonduri europene și care își va deschide porțile în perioada următoare. Grădinița va găzdui 9 grupe cu program prelungit, adică 180 de locuri pentru copii. Totodată, am amenajat un loc de joacă, drumul de acces și parcarea și am cumpărat mobilier și echipamente IT și multimedia, dotări pentru dormitoare, bucătărie și spălătorie, etc.”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Grădiniţa cu program prelungit din Bucium este compusă dintr-o clădire P+E, cu o suprafaţă construită desfăşurată de 1.645 metri pătrați. Edi MACRI