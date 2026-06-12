Grav accident la Țigănași!

* mașină spulberată într-un cap de pod, o persoană a rămas încarcerată * intervenție contracronometru a pompierilor și a medicilor

Momente dramatice în județul Iași! Un grav accident rutier s-a produs în cursul acestei zile în localitatea Țigănași, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un cap de pod, impactul fiind atât de puternic încât una dintre persoanele aflate în mașină a rămas captivă între fiarele contorsionate ale vehiculului.

Alarma a fost dată imediat prin numărul unic de urgență 112, iar la fața locului a fost declanșată o amplă intervenție de salvare.

Potrivit primelor informații furnizate de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași, în accident au fost implicate două persoane. Din cauza violenței impactului, una dintre victime a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția echipajelor specializate de descarcerare pentru extragerea acesteia.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate forțe importante din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași. La intervenție participă o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea și echipajele aferente, alături de echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

În timp ce pompierii lucrează pentru îndepărtarea elementelor deformate ale caroseriei și extragerea victimei în condiții de siguranță, cadrele medicale sunt pregătite să acorde imediat asistență de urgență persoanelor rănite.

Pe lângă operațiunea de salvare, echipajele ISU au luat și măsurile necesare pentru prevenirea producerii unui incendiu, având în vedere riscurile generate de combustibilul și instalațiile electrice ale autoturismului avariat.

Deocamdată, circumstanțele exacte în care șoferul a pierdut controlul direcției nu sunt cunoscute. Ancheta care va urma va trebui să stabilească dacă accidentul a fost provocat de viteza neadaptată, o posibilă neatenție la volan, starea carosabilului sau alte cauze.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile actualizează permanent datele privind starea victimelor și evoluția intervenției. Andrei TURCU