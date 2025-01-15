Grigore Leșe, luat cu AMBULANȚA de la hotel, la Botoșani, după ce i s-a făcut rău în urma unui recital. Ce spun medicii

Artistul Grigore Leșe a ajuns, miercuri seară, la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani, la puțin timp după ce a susținut un recital la Gala de decernare a Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu”.

Conform medicului șef al UPU-SMURD, Ramona Guraliuc, artistul a fost preluat de ambulanță de la hotelul în care se cazase, după ce s-a simțit rău și a sunat la numărul de urgență 112.

„El a fost preluat de la hotel, după spectacol. A prezentat o pierdere acută a stării de conştienţă. (…) Acum este stabil din punct de vedere hemodinamic şi este în curs de investigaţii paraclinice”, a afirmat Guraliuc.

Interpretul de muzică tradiţională românească a fost invitatul special al galei de la Botoșani, acesta susținând recitalul după ce organizatorii au anunțat care este laureatul ediției din acest an pentru Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu”.

Miercuri, poeta Grete Tartler, în vârstă de 76 de ani, a obţinut Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia pentru anul 2024, acordat de Primăria Botoșani, în colaborare cu Fundaţia Culturală „Hyperion- Caiete Botoşănene” şi Uniunea Scriitorilor din România.