Gripa provoacă îngrijorare în spitalele ieșene

În ciuda temperaturilor ridicate din această perioadă, specifice primăverii sau toamnei, tot mai mulţi ieşeni ajung la spital cu infecţii respiratorii. Medicii UPU şi cei de la Infecţioase atrag atenţia asupra adresabilităţii tot mai crescute a celor care au gripă de tip A şi B.

Primii care au semnalat o creştere îngrijorătoare a celor care vin în Unitatea Primiri Urgențe din cauza virozelor au fost medicii de la Spitalul „Sf. Spiridon”. „Pentru că zilnic diagnosticăm pacienţi cu gripă A şi B, transmitem populaţiei să se izoleze la domiciliu, să monitorizeze temperatura şi să apeleze medicul de familie, în cazurile stabile, iar dacă apar fenomene respiratorii grave sau o alterare a stării generale trebuie să se prezinte la spital”, a spus dr Diana Cimpoieşu, șefa UPU „Sf. Spiridon”.

Şi medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase spun că a crescut adresabilitatea celor care prezintă simptomatologie specifică virozelor respiratorii. „Gripa reprezintă cea mai severă formă de viroză respiratori. Deşi nu ne îngrijorează în momentul de faţă, avem un număr crescut de pacienţi care prezintă la noi la spital. Mai mult decât atât, o parte dintre aceştia necesită îngrijire de terapie intensivă pentru că nu sunt vaccinaţi antigripal şi prezintă comorbidităţi”, a spus dr. Florin Roşu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iași.

„În momentul de de faţă, discutăm despre tulpina A, preponderentă în rândul pacienţilor, care dezvoltă forme severe. Oricum, vaccinul antigripal gândit de medicii epidemiologi şi medicii specialişti poate anticipa care este tulpina dominantă pentru următorul an. De aceea este important vaccinul, singura formă de prevenţie a gripei fiind vaccinarea antigripală”, susține dr Florin Roşu.

Acesta precizează că există unele categorii ale populației supuse la riscuri crescute. „Discutăm de copiii sub 5 ani, persoanele peste 65 de ani şi cele care sunt imunosupresaţi sau urmează un tratament cu medicamente de imunosupresie şi sunt expuşi în a dezvolta o formă severă de de gripă”, a spus dr. Florin Roşu. Medicul infecţionist menționează că între cele două tulpini de gripă A sau B nu există nicio diferenţiere. „Avem tratament antigripal, simptomatologie este la fel, doar că trebuie văzut care este tulpina predominantă. În momentul de de faţă, discutăm despre tulpina A, preponderentă în rândul pacienţilor, care dezvoltă forme severe. Oricum, vaccinul antigripal gândit de medicii epidemiologi şi medicii specialişti poate anticipa care este tulpina dominantă pentru următorul an. De aceea este important vaccinul, singura formă de prevenţie a gripei fiind vaccinarea antigripală”, a mai spus dr Florin Roşu.

Medicul precizează că și atunci când suntem vaccinaţi antigripal putem să dezvoltăm o formă gripă, doar că respectiva manifestare va fi una mult mai uşor de tolerat, mult mai uşor de de îngrijit. „De cele mai multe ori nu necesită îngrijire nici măcar la nivelul spitalului. Acesta este şi dezeteratul nostru, să îngrijim pacienţii în ambulator, adică acasă. Desigur, dacă prezintă comorbidităţi, sunt persoane la risc, atunci supravegherea unui specialist este obligatorie”, spune medicul ieșean. Acesta recomandă că în cazul în care apar simptome precum dificultăţi respiratorii, adică ne curge nasul, dacă avem roşu în gât, înghiţim cu dificultate, dacă prezentăm dureri musculare sau articulare este esenţială autoizolarea. „Dacă copilul prezintă simptomatologie, nu ducem nici la şcoală, nici la grădiniţă, luăm legătura cu medicul de familie sau cu medicul specialist şi începem un tratament corespunzător, dar după cum spuneam, nu îl introducem în colectivitate. La fel şi noi, ca şi persoane adulte, dacă prezentăm simptomatologie nu trebuie să mergem la serviciu şi trebuie să ne izolăm astfel încât să-i protejăm pe cei de lângă noi. Ieşirile în colectivitate trebuie să fie cât mai scurt posibil şi să intrăm în contact cu cât mai puţine persoane posibil”, a menționat dr Florin Roşu.

Laura RADU