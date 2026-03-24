GrivAI…primul câine robot din facultate, la Iași

Universitatea Tehnică din Iași se poate lăuda cu o premieră. De câteva săptămâni sunt familia lui GrivAI, un cățel robot complet autonom care funcționează cu inteligența artificială. Câinele robot a devenit deja o apariție familiară pe holurile Universității Tehnice din Iași., la facultatea de Automatică și Calculatoare. Conceput pentru a învăța să funcționeze complet autonom, robotul cunoscut inițial sub numele Spot a costat peste 100.000 de euro.

Studenții s-au obișnuit rapid cu prezența lui și chiar interacționează cu el ca și cum ar fi un coleg. Întrebat în glumă dacă a fost cuminte, robotul „răspunde” printr-o mișcare a capului, stârnind râsete în jur. „Ăsta este roboțelul nostru. După cum sunteți voi la automatică, ceea ce este foarte fascinant pentru noi este faptul că, orice aș face, nu se răstoarnă. Are câteva funcții de localizare în spațiu… se poate deplasa singur”, povestește un student.

GrivAI este echipat cu opt camere video, care îi permit să surprindă imagini din toate unghiurile. Deși încă nu este complet autonom, dezvoltatorii spun că acest lucru se va schimba în curând.

Specialiștii văd în acest tip de tehnologie un viitor promițător, mai ales în zonele urbane sau în situații de urgență. „Sigur va căpăta o autonomie crescută și o interacțiune mai bună cu omul, pentru a putea fi folosit în medii cu populație ridicată, cum ar fi orașele, pentru aplicații medicale, de tip search and rescue sau de explorare”, declară Florian Alexandru Brașoveanu, asistent universitar.

Pentru studenți, robotul nu este doar o curiozitate, ci și un instrument educațional valoros. „Consider că mi-ar îmbunătăți foarte mult procesul de învățare. Ar fi mult mai ușor să vedem practic și să înțelegem cum funcționează elementele din cățelușul-roboțel”, spune o studentă.

„Ar fi interesant să-l văd prin facultate cum se plimbă și cu ceva după el. Îl văd pe aici, îl salut și îi spun să sară”, adaugă un alt student.

Cadrele didactice susțin că astfel de echipamente cresc motivația și implicarea studenților. „Au ocazia de a pune în practică teoria pe care o asimilează și este foarte motivant”, afirmă Robert Gabriel Lupu, prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare.

Robotul a fost achiziționat prin intermediul hub-ului român de inteligență artificială, un proiect care reunește mai multe universități și este coordonat de Politehnica din București. Maria STANCU