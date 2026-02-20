Guvernul plătește extinderea rețelei de gaz la Miroslava

* proiectul „Extindere rețea stradală gaze naturale și branșamente în comuna Miroslava” a fost inclus oficial în programul guvernamental, cu o finanțare de șase milioane de lei de la bugetul de stat

Vești cu impact uriaș pentru una dintre cele mai dinamice comune din România. Guvernul a semnat nu mai puțin de 13 noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, în valoare totală de 167,43 milioane de lei, iar printre proiectele considerate prioritare la nivel național se află și o investiție așteptată de ani întregi la doar câțiva kilometri de municipiul Iași: extinderea rețelei de gaze naturale în comuna Miroslava.

Anunțul făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, confirmă ceea ce locuitorii sperau de mult: localitatea aflată în plină explozie imobiliară face încă un pas decisiv spre transformarea într-o adevărată suburbie modernă a Iașului.

Șase milioane de lei pentru gaz. Primele străzi unde intră utilajele

Proiectul „Extindere rețea stradală gaze naturale și branșamente în comuna Miroslava” a fost inclus oficial în programul guvernamental, cu o finanțare de șase milioane de lei de la bugetul de stat.

Autoritățile au stabilit deja zonele unde lucrările vor începe în prima etapă, iar lista este una impresionantă.

Gazul va ajunge pe străzile Via Mare, Podgoriei, Învățător Miron Lupescu, Ion Neculce, Cameliei, Cetățuii, Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, Cocorilor, Cărturarilor, Valea lui David, Bahlui, Bisericii, Salcâmilor, Fântânii, Pădurii (ambele tronsoane) și inclusiv pe strada din spatele Hotelului Coral.

Lucrările vor viza străzile Gloriei, Mazuru, Gospodăriei, Coșarilor, Văii și Salciei — zone unde construcțiile noi au explodat în ultimii ani, dar infrastructura utilitară a rămas în urmă.

Extinderea va continua pe străzile Izolată, Principală, Independenței și Eroilor, aducând gazul natural într-o zonă unde locuitorii au așteptat ani întregi această investiție.

Miroslava, comuna care crește mai repede decât orașele

Transformarea Miroslavei este una spectaculoasă. În ultimul deceniu, localitatea a devenit magnet pentru ieșenii care au ales să se mute la casă, dar dezvoltarea accelerată a pus presiune uriașă pe infrastructură.

Drumuri, apă, canalizare, gaze — toate au trebuit recuperate din mers.

Programul „Anghel Saligny” vine exact în acest punct critic, când extinderea utilităților devine esențială pentru ca boom-ul imobiliar să nu se transforme într-o problemă urbanistică majoră. Daniel BACIU