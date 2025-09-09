Guvernul vrea să ducă vârsta de pensionare către 70 de ani! Doi din zece români se pensionează anticipat

Iașul se pregătește pentru o schimbare majoră în sistemul de pensii, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că vârsta de pensionare va crește pentru toate categoriile profesionale, inclusiv pentru cei cu pensii speciale. Măsura vine pe fondul dezechilibrelor demografice și economice, care pun presiune uriașă asupra bugetului public.

„Suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place sau nu, trebuie să creştem vârsta de pensionare, astfel încât populaţia de 50 – 65 de ani să fie mai prezentă în economie. Dacă nu luăm această măsură, în 5-10 ani vom ajunge la nesustenabilitatea sistemului de pensii”, a declarat Ilie Bolojan.

Declarația vizează atât pensionarii obișnuiți, cât și categoriile privilegiate, care se bucură de pensii speciale de câteva ori mai mari decât media.

Iașul, în topul județelor cu cei mai mulți pensionari

Potrivit datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice, în județul Iași sunt în plată 157.891 de pensionari, ceea ce plasează județul pe locul patru la nivel național, după București, Prahova și Cluj. 7.642 de pensionari provin din fostul sistem al agricultorilor, un segment tradițional vulnerabil, cu venituri modeste.

Pensia medie de asigurări sociale de stat în Iași este de 2.685 de lei, ceea ce situează județul abia pe locul 20 la nivel național.

Pentru pensionarii din Iași, viitoarea reformă va avea mai multe efecte. Cei aproape de pensie ar putea fi obligați să rămână câțiva ani în plus la muncă, indiferent de domeniu. Apoi, pensionarii anticipați riscă să vadă condițiile de retragere mult mai dure. Diferența față de pensiile speciale va deveni și mai frustrantă: în timp ce pensia medie la Iași e sub 2.700 de lei, un magistrat pensionar primește peste 25.000 de lei lunar.

România are 4,69 milioane de pensionari, iar 1,93 milioane (20%) s-au pensionat anticipat, de cele mai multe ori pe motive medicale.

Echilibrul generațiilor: o problemă serioasă

Diferențele dintre generații pun presiune uriașă pe sistem. În timp ce generațiile actuale de 400.000 – 500.000 de persoane/an urmează să iasă la pensie în următorul deceniu, în spate vin generații aproape la jumătate – aproximativ 200.000 de persoane/an. Acest dezechilibru ridică o întrebare gravă: cine va plăti pensiile peste zece ani?

Sindicaliștii din educație și sănătate atrag atenția că prelungirea vârstei de pensionare trebuie făcută diferențiat. „Un profesor sau un medic epuizat la 65 de ani nu mai poate da randament. La fel un muncitor care a lucrat 40 de ani în construcții sau agricultură”, spun aceștia.

Pe de altă parte, economiștii ieșeni subliniză că fără o astfel de măsură România riscă un colaps bugetar. „Este o realitate dură: trăim mai mult, dar nu avem suficiente forțe de muncă tinere pentru a susține actualul sistem”, afirmă un cadru didactic de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași.

Anunțul premierului vine într-un context sensibil, cu România aflată în plin proces de reformă a pensiilor speciale și cu un deficit bugetar în creștere. Pentru cei aproape 160.000 de pensionari din Iași, dar și pentru viitorii pensionari, incertitudinile se accenturează: vor reuși să beneficieze de drepturile lor după o viață de muncă sau regulile se vor schimba din mers?

Reforma se anunță dureroasă, dar inevitabilă. În joc nu este doar sustenabilitatea financiară a sistemului, ci și încrederea oamenilor că statul român poate asigura bătrâneți decente celor care au contribuit o viață întreagă. Daniel BACIU