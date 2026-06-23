Handbal feminin - CSM Iași 2020 debutează pe terenul campioanei!
* Liga Națională la feminin va debuta la 29-30 august
Federația Română de Handbal a stabilit, marți, prin tragere la sorți, programul ediției 2026-2027 a Ligii Naționale feminine. Noul sezon va reuni 14 echipe, iar una dintre cele mai dificile misiuni din prima etapă îi revine nou-promovatei CSM Iași 2020, care va debuta pe terenul campioanei en-titre, CS Gloria Bistrița.
Capul de afiș al rundei inaugurale este confruntarea dintre CS Rapid București și CSM București, două dintre principalele candidate la titlu.
Programul primei etape din Liga Națională feminină 2026-2027:
SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare
CS HC Zalău – CSM Corona Brașov
CS Gloria Bistrița – CSM Iași 2020
SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina
CS Rapid București – CSM București
CSU Știința București – HC Dunărea Brăila
CSM Târgu Jiu – CSM Târgu Mureș
Pentru CSM Iași 2020, revenirea în primul eșalon începe astfel cu unul dintre cele mai dificile teste posibile, în deplasare la campioana României, într-o partidă care va oferi încă din start un reper important privind nivelul la care se află formația ieșeană înaintea noului sezon.
Cel mai probabil, Liga Națională la feminin va debuta la 29-30 august.
Daniel CRUDU