Handbal feminin - CSM Iași 2020 debutează pe terenul campioanei!

* Liga Națională la feminin va debuta la 29-30 august

Federația Română de Handbal a stabilit, marți, prin tragere la sorți, programul ediției 2026-2027 a Ligii Naționale feminine. Noul sezon va reuni 14 echipe, iar una dintre cele mai dificile misiuni din prima etapă îi revine nou-promovatei CSM Iași 2020, care va debuta pe terenul campioanei en-titre, CS Gloria Bistrița.

Capul de afiș al rundei inaugurale este confruntarea dintre CS Rapid București și CSM București, două dintre principalele candidate la titlu.

Programul primei etape din Liga Națională feminină 2026-2027:

SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare

CS HC Zalău – CSM Corona Brașov

CS Gloria Bistrița – CSM Iași 2020

SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina

CS Rapid București – CSM București

CSU Știința București – HC Dunărea Brăila

CSM Târgu Jiu – CSM Târgu Mureș

Pentru CSM Iași 2020, revenirea în primul eșalon începe astfel cu unul dintre cele mai dificile teste posibile, în deplasare la campioana României, într-o partidă care va oferi încă din start un reper important privind nivelul la care se află formația ieșeană înaintea noului sezon.

Cel mai probabil, Liga Națională la feminin va debuta la 29-30 august.

Daniel CRUDU