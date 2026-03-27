Haos în trafic: orașul devine un șantier uriaș până în vară!

Un adevărat asediu al șantierelor coboară peste Iași! Sub străzile orașului, într-o desfășurare de forțe rar întâlnită, utilajele sapă, taie și înlocuiesc kilometri întregi de conducte, într-o cursă contra timp pentru modernizarea rețelelor vitale. În spatele acestui val de intervenții se află ApaVital SA, care, alături de constructorul Conest SA, a declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de infrastructură urbană din ultimii ani.

Nu vorbim despre o lucrare izolată, ci despre o adevărată „hartă a disconfortului” care se întinde dintr-un capăt în altul al orașului. De la strada Petre Țuțea la strada Păun, de la strada Roman Vodă până în Piața Voievozilor, cartiere întregi intră într-un maraton al lucrărilor care va dura luni de zile. Zeci de tronsoane, sute de metri de carosabil desfăcut și refăcut, trotuare sparte și reconstruite – totul într-un ritm alert, care transformă zilnic peisajul urban.

Pe strada Petre Țuțea, lucrările se întind pe aproape jumătate de kilometru, împărțite în două etape care vor ține zona sub presiune până la începutul verii. În paralel, pe strada Păun, intervențiile vin în valuri succesive, tronson după tronson, ca într-un domino urban care nu lasă loc de respiro. Iar în zona strada Mușatini – strada Sarmisegetuza – strada Roman Vodă, lucrările de extindere și înlocuire a rețelelor rescriu complet infrastructura subterană.

Dar adevărata lovitură de proporții vine din Piața Voievozilor, unde aproape 900 de metri liniari de lucrări sunt împărțiți în nu mai puțin de nouă etape. Practic, zona devine un șantier continuu, unde fiecare săptămână aduce o nouă porțiune decopertată și o nouă provocare pentru șoferi și pietoni.

Nici alte zone nu scapă: strada Orientului, strada Sălciilor sau strada Minervei intră, la rândul lor, în acest carusel al lucrărilor, unde fiecare metru de asfalt este întors pe dos pentru a face loc unor rețele moderne.

Autoritățile încearcă să calmeze temerile locuitorilor și promit refacerea completă a zonelor afectate. Carosabilul va fi adus la starea inițială „din bordură în bordură”, trotuarele vor fi reconstruite, iar spațiile verzi vor fi reamenajate de Servicii Publice Iași SA. Însă până la acel moment, realitatea din teren rămâne una dură: trafic îngreunat, rute ocolitoare, praf și nervi întinși la maximum.

Pentru a ține situația sub control, Poliția Locală Iași și echipele Primăriei au intrat în alertă. De la înființarea grupurilor de monitorizare, aproximativ 170 de șantiere au fost verificate, iar aproape 100 de sancțiuni au fost aplicate firmelor care nu au respectat regulile. Regula este clară: cine sparge, repară – și o face rapid, în maximum cinci zile, altfel plătește!

În spatele acestui haos aparent, se conturează însă o miză uriașă: modernizarea unei infrastructuri învechite, care a cedat ani la rând sub presiunea dezvoltării urbane. Daniel BACIU