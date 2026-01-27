Harta livrărilor din Iași. 11 nume din aplicații duc la doar două adrese

* în aplicațiile de livrare, Iașul pare plin de restaurante noi, cu nume diferite și meniuri diferite * când te uiți însă la adresă, descoperi că unele dintre aceste nume duc în același loc * în Iași, două adrese apar împreună la cel puțin 11 listări diferite

În telefon, totul arată ca o competiție: multe nume, multe bucătării, multe opțiuni. În realitate, o parte din această „explozie” vine dintr-un fenomen numit în piață dark kitchen (mai apare și ca ghost kitchen sau cloud kitchen). Pe românește, e o bucătărie care gătește aproape exclusiv pentru livrări, de multe ori fără sală pentru clienți, iar uneori apare în aplicații sub mai multe nume diferite. Cu alte cuvinte, poți vedea 5–6 „restaurante” în aplicație, dar ele pot ieși din același punct de producție.

Nu e automat ceva rău și nu e o păcăleaă. Pentru operatori, e o soluție de eficiență: costuri mai mici, producție rapidă, meniuri care se pot schimba ușor, posibilitatea de a testa branduri noi fără să deschizi un local nou. Pentru client, însă, schimbă felul în care înțelegi „alegerea”: uneori alegi între nume și meniuri, nu între locații.

Metoda prin care se vede cel mai simplu fenomenul este regula adresei repetate. Dacă aceeași adresă apare la mai multe nume din aplicație, ai găsit un „hub” de livrare. Poate fi o singură bucătărie care rulează mai multe branduri, poate fi un spațiu comun cu mai multe echipe, sau o combinație. În orice variantă, concluzia rămâne aceeași: multe nume, puține puncte reale pe hartă.

Prima adresă care sare în ochi este strada Costache Negri, numărul 60. Aici apar în aplicații, la aceeași adresă, următoarele nume: El Guapo Mexican Cuisine, Grand Donner, Gyros Taverna, Oasis Shaorma, Krispy Delivery și Veneto – Costache Negri. Pentru client, ele arată ca opțiuni diferite, cu identități și meniuri diferite. Pentru hartă, ele duc în același loc. Când într-un singur punct găsești mexican, doner, gyros, shaorma, crispy și pizza, devine evident că „piața” din aplicație se poate multiplica prin branduri.

Al doilea punct cu repetiții este strada Mitropolit Varlaam, numărul 8. Aici, aceeași adresă apare la alte cinci nume diferite: Tradițional Food, Queen’s, Pizza Queen, Abou Hasan – Halal Place și Shawarma Odessa. Și aici se repetă logica: nume diferite, categorie de mâncare diferită, dar același punct de pe hartă.

Puse cap la cap, cele două adrese apar împreună la 11 listări diferite în aplicații. Asta nu înseamnă că Iașul are doar două dark kitchens sau doar două „hub-uri” de livrare. Înseamnă doar că acestea sunt două exemple clare, ușor de verificat, care arată cum funcționează fenomenul: orașul poate părea „plin de restaurante noi”, dar o parte din expansiune e, de fapt, o expansiune de nume și meniuri, nu neapărat de spații noi.

Într-un oraș în care tot mai mult din mâncare se alege de pe ecran, transparența devine importantă. Dacă mai multe branduri duc la aceeași adresă, întrebarea firească pentru client este cine gătește, unde gătește și cine răspunde când ceva nu e în regulă. Dan DIMA