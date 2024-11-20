Hipotermia, ucigașul tăcut care atacă în sezonul rece

Chiar temperaturile din termometre au fost mai crescute în ultimele zile, medicii ieșeni continuă să tragă semnale de alarmă în rândul populației. Specialiștii vorbesc despre hipotermie ca fiind un „ucigaș tăcut”, care poate ataca în orice moment din sezonul rece.

În aceste condiții, există mai multe sfaturi de care ieșenii și nu numai trebuie să țină cont în această perioadă a anului, pentru a se pune la adăpost în fața pericolului. „Atenție, hipotermia este un ucigaș tăcut. Există mai multe măsuri pe care le putem lua pentru a ne menține în siguranță. În primul rând, să alegem haine groase, rezistente la umelează, care să asigure protecţia capului, feţei şi a mâinilor pentru a evita pierderile de caldură. Totodată, încălţămintea trebuie să fie lejeră și să nu împiedice circulaţia la nivelul membrelor. Trebuie evitate deplasările matinale sau nocturne inutile, când temperaturile sunt extrem de scăzute. Pentru fiecare scădere cu un grad Celsius a temperaturii exterioare riscul de infarct miocardic creşte cu 2%. Totodată, este important să consumăm lichide calde și să nu ne deplasăm pe viscol sau polei”, precizează dr. Tudor Ciuhodaru.

Sfaturi utile pentru șoferi

Medicii ieșeni vin cu sfaturi importante și pentru șoferii care doresc să plece la drum când temperaturile înregistrate în termometre sunt scăzute și condițiile meteorologice sunt nefavorabile. „Nu uitaţi să aveti lichide pentru 24 de ore, alimente precum şi medicaţia cronică. Este bine să aveţi în maşină pături sau alte mijloace suplimentare pentru a asigura încălzirea. Şi în aceste cazuri e bine sa evitaţi imobilizarea prelungită şi să asigurati măcar o activitatea fizica minimală. Nu plecaţi la drum fără a umple rezervorul întrucât la un consum mediu orar de 1 litru de benzină/motorină, un rezervor plin de 40-50 de litri vă poate asigura încălzirea în maşină pentru cel puţin o zi”, a adăugat medicul ieșean.

Pacienții care se confruntă cu hipotermia prezintă frisoane, piele rece, palidă, parestezii(amorţeli) la nivelul membrelor, tulburări de echilibru şi de vorbire, bradilalie, bradipsihie, somnolenţă asociate unor respiratii superficiale şi cu frecvenţă joasă, bradicardie, puls imperceptibil urmate de confuzie, halucinaţii şi comă. „Dacă descoperiţi o persoană cu hipotermie, asiguraţi protecţia termică (spaţiu închis, protejat de frig şi vânt, încălzit) şi asiguraţi încalzirea activă şi pasivă prin îmbracăminte adecvată, consum de lichide calde dar nu alcool. Nu expuneţi direct persoana la o sursă de caldură precum apa fierbinte, duş sau cadă. Datorita deficitului de sensibilitate se pot produce arsuri şi pot aparea fenomenele de şoc. Jipotermia impune evaluare suplimentară şi tratament de specialitate. Nu temporizaţi prezentarea la spital”, a încheiat dr. Tudor Ciuhodaru. Cristian ANDREI