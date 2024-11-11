Hoţii au prădat un taximetrist de trei ori la rând în aceeaşi noapte! Omul era acasă, beat şi dormea dus

Marian şi Andrei ştiau că Victor locuieşte singur, omul e înstărit, practică taximetria şi-şi parchează mereu autoturismul în faţa casei. Bandiţii au mai primit un pont: taximetristul fusese la un chef, se îmbătase zdravăn şi zăcea în casă, fiind aproape de comă alcoolică. Ţintă perfectă. L-au vizitat, s-au bucurat tare când au văzut că nici poarta, nici uşa de la intrarea în casă nu erau încuiate, au pătruns înăuntru şi s-au pus pe cotrobăit. Victor dormea lemn, n-a auzit nimic. Hoţii au găsit într-un portofel 110 euro şi 300 lei, iar pe masă, o tabletă. Au înşfăcat prada şi au plecat să sărbătorească la cârciuma din centrul satului. Acolo, s-au întâlnit cu Daniel, i-au povestit toată scena, iar acesta le-a zis: „Hai să mai mergem o dată, îi confiscăm taxiul, facem o plimbare şi poate mai găsim ceva de luat”. Ideea li s-a părut încântătoare şi au pus-o imediat în aplicare.

Au găsit cheile maşinii pe masa din sufragerie, tot acolo era şi un telefon mobil, pe care l-au rechiziţionat fără a sta pe gânduri şi au pornit la plimbare. Victor, în continuare, inert, întins pe pat. Doar sforăia.

La volan s-a urcat Marian, Andrei şi-a ales scaunul din dreapta, Daniel a trebuit să se aşeze pe bancheta din spate. După câteva sute de metri, mare ghinion. Făcuseră pana prostului. Dar n-au renunţat la voiajul planificat. S-au întors acasă la Victor, au intrat pentru a treia oară în ogradă, au sustras de acolo un pet de cinci litri şi un furtun, după care au dat atacul la alt autoturism de-al lui Victor, unul dezafectat. Au fost inspiraţi, rezervorul acestuia mai avea benzină, au tras-o în bidon, au alimentat taxiul, dar n-au apucat să termine. Un alt autoturism venea direct spre ei.

Nu era nimeni în autoturism, poziţiile aprinse, portiera din stânga-faţă deschisă, cheile lipsă, capacul de la rezervor deschis, iar pe jos, bidonul aproape gol şi furtunul

Au lăsat bidonul şi s-au ascuns în liziera pădurii de la marginea drumului. Sperau că necunoscutul va pleca mai departe, dar nu s-a întâmplat aşa. Omul era tot consătean de-al lor, bun prieten cu taximetristul. Crezând că acesta din urmă rămăsese fără benzină şi cu poziţiile aprinse, a mai zăbovit un timp, încercând să priceapă ce se petrece. Nu era nimeni în autoturism, poziţiile aprinse, portiera din stânga-faţă deschisă, cheile lipsă, capacul de la rezervor deschis, iar pe jos, bidonul aproape gol şi furtunul. Bărbatul a realizat că tocmai se pusese de-un furt şi s-a dus către locuinţa lui Victor. L-a trezit cu greu, i-a făcut o cafea ca să se dezmeticească, apoi i-a povestit cele văzute. Au mers împreună la poliţie, să reclame furturile.

În acest timp, banda a abandonat afacerea, cheile maşinii au fost ascunse într-o groapă, pe care au acoperit-o cu frunziş. apoi fiecare s-a dus la casa lui, cei trei fiind că nu vor fi depistaţi. S-au înşelat. Marian lăsase două amprente, a fost identificat, el, Andrei şi Daniel fuseseră văzuţi la bar, o percheziţie domiciliară a fost de-ajuns pentru ca anchetatorii să rezolve cazul.

A urmat procesul, unul întins pe parcursul a mai bine de doi ani, Andrei şi Danie au scăpat cu prescripţia. Nu şi Marian, care s-a ales cu o pedeapsă rezultantă de cinci ani, două luni şi 20 zile de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Claudiu CONSTANTIN