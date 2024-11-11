Medicii și managerii spitalelor din Iași vor fi evaluați după reguli noi
Hoţii au prădat un taximetrist de trei ori la rând în aceeaşi noapte! Omul era acasă, beat şi dormea dus

Marian şi Andrei ştiau că Victor locuieşte singur, omul e înstărit, practică taximetria şi-şi parchează mereu autoturismul în faţa casei. Bandiţii au mai primit un pont: taximetristul fusese la un chef, se îmbătase zdravăn şi zăcea în casă, fiind aproape de comă alcoolică. Ţintă perfectă. L-au vizitat, s-au bucurat tare când au văzut că nici poarta, nici uşa de la intrarea în casă nu erau încuiate, au pătruns înăuntru şi s-au pus pe cotrobăit. Victor dormea lemn, n-a auzit nimic. Hoţii au găsit într-un portofel 110 euro şi 300 lei, iar pe masă, o tabletă. Au înşfăcat prada şi au plecat să sărbătorească la cârciuma din centrul satului. Acolo, s-au întâlnit cu Daniel, i-au povestit toată scena, iar acesta le-a zis: „Hai să mai mergem o dată, îi confiscăm taxiul, facem o plimbare şi poate mai găsim ceva de luat”. Ideea li s-a părut încântătoare şi au pus-o imediat în aplicare.

Au găsit cheile maşinii pe masa din sufragerie, tot acolo era şi un telefon mobil, pe care l-au rechiziţionat fără a sta pe gânduri şi au pornit la plimbare. Victor, în continuare, inert, întins pe pat. Doar sforăia.

La volan s-a urcat Marian, Andrei şi-a ales scaunul din dreapta, Daniel a trebuit să se aşeze pe bancheta din spate. După câteva sute de metri, mare ghinion. Făcuseră pana prostului. Dar n-au renunţat la voiajul planificat. S-au întors acasă la Victor, au intrat pentru a treia oară în ogradă, au sustras de acolo un pet de cinci litri şi un furtun, după care au dat atacul la alt autoturism de-al lui Victor, unul dezafectat. Au fost inspiraţi, rezervorul acestuia mai avea benzină, au tras-o în bidon, au alimentat taxiul, dar n-au apucat să termine. Un alt autoturism venea direct spre ei.

 

Nu era nimeni în autoturism, poziţiile aprinse, portiera din stânga-faţă deschisă, cheile lipsă, capacul de la rezervor deschis, iar pe jos, bidonul aproape gol şi furtunul

Au lăsat bidonul şi s-au ascuns în liziera pădurii de la marginea drumului. Sperau că necunoscutul va pleca mai departe, dar nu s-a întâmplat aşa. Omul era tot consătean de-al lor, bun prieten cu taximetristul. Crezând că acesta din urmă rămăsese fără benzină şi cu poziţiile aprinse, a mai zăbovit un timp, încercând să priceapă ce se petrece. Nu era nimeni în autoturism, poziţiile aprinse, portiera din stânga-faţă deschisă, cheile lipsă, capacul de la rezervor deschis, iar pe jos, bidonul aproape gol şi furtunul. Bărbatul a realizat că tocmai se pusese de-un furt şi s-a dus către locuinţa lui Victor. L-a trezit cu greu, i-a făcut o cafea ca să se dezmeticească, apoi i-a povestit cele văzute. Au mers împreună la poliţie, să reclame furturile.

În acest timp, banda a abandonat afacerea, cheile maşinii au fost ascunse într-o groapă, pe care au acoperit-o cu frunziş. apoi fiecare s-a dus la casa lui, cei trei fiind că nu vor fi depistaţi. S-au înşelat. Marian lăsase două amprente, a fost identificat, el, Andrei şi Daniel fuseseră văzuţi la bar, o percheziţie domiciliară a fost de-ajuns pentru ca anchetatorii să rezolve cazul.

A urmat procesul, unul întins pe parcursul a mai bine de doi ani, Andrei şi Danie au scăpat cu prescripţia. Nu şi Marian, care s-a ales cu o pedeapsă rezultantă de cinci ani, două luni şi 20 zile de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Claudiu CONSTANTIN

 

 

