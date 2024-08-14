Hoţul a fost prins în flagrant. Număra lingurile abia furate

Ieşeanul Ilarion S. se află de câteva luni în arestul preventiv, aşteptând să fie judecat pentru cel mai trăsnit furt comis în acest an. Bărbatul a dat o spargere în seara de 9 mai, acţionând într-un mod de-a dreptul primitiv.

Era aproape ora 22.00, el se plimba fără vreo ţintă anume prin cartierul Ciric şi, la un moment dat, atenţia i-a fost atrasă de un gard din lemn, unul vechi şi deloc bine întreţinut, care împrejmuieşte o casă modestă.

„Poate o fi rost de ceva de furat”, şi-a zis el, apoi a trecut rapid la treabă. A dislocat două scânduri, a intrat în curte şi s-a îndreptat către geamul încăperii unde era aprinsă lumina. Omul s-a uitat cu atenţie înăuntru, acolo era numai o persoană, o femeie în vârstă şi firavă. Victimă perfectă, dar nu pentru un viol nocturn, ci pentru un jaf. Ilarion a forţat uşa de la intrare, încuietoarea a cedat rapid, era sigur că nimic nu-l mai putea împiedica să plece de acolo cu o pradă consistentă.

Din cuierul de pe hol, a înşfăcat geacă de culoare bleumarin, din fâş, lungă până sub genunchi, s-a îmbrăcat cu ea, apoi a mers în bucătărie. Frigiderul era cam gol, nimic apetisant înăuntru, aşa că a luat la scotocit dulapul. N-a trebuit să caute prea mult, a găsit o cutie mare, din carton, în care era un întreg set de tacâmuri nou-nouţe. Înainte de a pleca, s-a pus pe numărat. A început cu cuţitele, au urmat furculiţele şi ajunsese la linguri când au dat poliţiştii peste el, imobilizându-l şi încătuşându-l.

Cum de au ajuns agenţii aşa de repede la locul faptei şi cum de au ştiu ei că tocmai se comite o spargere? Simplu. Făcuse suficient zgomot pentru a atrage atenţia bătrânei. Aceasta a evitat o confruntare directă cu intrusul, a sunat la 112, a vorbit în şoaptă, pentru a nu fi auzită de hoţ şi a dat adresa exactă. La acea oră, fără aglomeraţie pe străzi, echipajul de la Secţia 4 de Poliţie a ajuns în doar două minute, distanţa ce a trebuit parcursă fiind de numai 400 metri.

După realizarea flagrantului, a urmat deschiderea dosarului penal, întocmirea rechizitoriului şi trimiterea actului în instanţă. Totul s-a făcut foarte rapid, aşa că, la finele săptămânii trecute, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea procesului. Marcel FLUERARU