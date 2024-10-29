Hoţul de găini din Leţcani a fost iertat de mamă şi bunică. Nu şi de justiţie

Deşi bărbat în toată firea, Marius G. din Leţcani locuieşte încă împreună cu mama şi bunica. Nu munceşte nicăieri, bea într-una şi singura lui surse de venit e furtul găinilor crescute cu migală de cele două femei. Vinde păsările cui se nimereşte, nu stă să se tocmească, să ţină la preţ, le dă ieftin şi cu banii astfel câştigaţi îşi cumpără băutura lui cea de toate zilele.

Până acum, şi-a trecut la activ câteva zeci de păsări, poate şi mai mult. Mai mult de ruşinea satului, vreme de ani de zile, femeile n-au reclamat furturile. Doar atunci când a făcut scandal, au solicitat emiterea unui ordin de protecţie şi evacuarea din casă a fiului alcoolic.

Marius se afla sub o asemenea restricţie şi în seara de 23 februarie 2021. Rămas fără bani, venise beat acasă, cu gând să mai şparlească nişte înaripate. Bunica l-a prins în flagrant, pe când dădea atacul la coteţ. Nu i-a păsat, a îndesat într-un sac 22 pui şi şase găini mature, pe care a plecat să le vândă. Maică-sa a încercat să-l oprească, dar s-a ales cu un pumn în şale. Bărbatul s-a dus apoi în sat, unde a vândut toate orătăniile cu doar 60 lei. Bani cu care şi-a făcut plinul.

Foarte mulţumit de sine şi de afacerea făcută, Marius s-a întors acasă, acolo îl aştepta poliţia sesizată de cele două femei. I s-a deschis dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecţie, furt şi violenţă în familie.

Însă, nefiind vorba de urmări grave ale faptelor sale, procesul s-a tot tărăgănat, în 2022 Marius a fost prins beat la volan, i s-a mai deschis un dosar penal, toate premizele de a face puşcărie. Cuprinse de milă, femeile şi-au retras plângerile penale, magistraţii fiind nevoiţi să decidă încetarea procesului penal în ceea ce priveşte infracţiunile de furt şi violenţă în familie. A rămas cea de nerespectare a ordinului de protecţie şi, prin sentinţa de alaltăieri, găinarul a fost condamnat la un an de închisoare, în regim de detenţie. Acolo, el va aştepta cealaltă sentinţă. Pentru conducere sub influenţa alcoolului. Claudiu CONSTANTIN